Россиянам назвали способ снизить риск развития тромбоза

Не менее полутора литров чистой воды стоит выпивать в день, отметила врач

Фото: Алиса ИИ

При употреблении менее полутора литров чистой воды в день у человека повышается риск развития тромбоза. Об этом рассказала хирург Альбина Разаханова, ее слова приводит News.ru.

Как отметила специалист, при недостатке жидкости в организме кровь становится более густой и вязкой. Таким образом растет риск образования тромбов. Обезвоживание особенно опасно в жару, при занятиях спортом, при употреблении алкоголя, подчеркнула медик.

Разаханова рекомендовала выпивать каждый день полтора-два литра воды. При этом другие напитки не подойдут. Многие из них, напротив, усиливают обезвоживание организма.

Ранее россиянам рассказали о том, как долго можно будет купаться в Черном море.