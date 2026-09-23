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Здоровый интерес

Россиянам назвали способ снизить риск развития тромбоза

Не менее полутора литров чистой воды стоит выпивать в день, отметила врач
пациент на приеме у врача
Фото: Алиса ИИ

При употреблении менее полутора литров чистой воды в день у человека повышается риск развития тромбоза. Об этом рассказала хирург Альбина Разаханова, ее слова приводит News.ru.

Как отметила специалист, при недостатке жидкости в организме кровь становится более густой и вязкой. Таким образом растет риск образования тромбов. Обезвоживание особенно опасно в жару, при занятиях спортом, при употреблении алкоголя, подчеркнула медик.

Разаханова рекомендовала выпивать каждый день полтора-два литра воды. При этом другие напитки не подойдут. Многие из них, напротив, усиливают обезвоживание организма.

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