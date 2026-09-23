Стало известно, попадет ли Петрозаводск под ливень в четверг

Синоптики публикуют предупреждение о непогоде в Карелии

Фото "Петрозаводск говорит"

Единая дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр Карелии публикует предупреждение о непогоде в республике.

По данным источника, 24 сентября местами в Карелии ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного природного явления попадут 10 образований республики: Костомукшский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский муниципальные округа; Калевальский, Лоухский, Олонецкий и Пряжинский муниципальные районы. Петрозаводску непогода в четверг пока не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что ливни обрушатся преимущественно на западные районы Карелии.