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Погода

Стало известно, попадет ли Петрозаводск под ливень в четверг

Синоптики публикуют предупреждение о непогоде в Карелии
Дождь в Петрозаводске
Фото "Петрозаводск говорит"

Единая дежурно-диспетчерская служба со ссылкой на Гидрометцентр Карелии публикует предупреждение о непогоде в республике.

По данным источника, 24 сентября местами в Карелии ожидаются сильные дожди. Под действие неблагоприятного природного явления попадут 10 образований республики: Костомукшский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский муниципальные округа; Калевальский, Лоухский, Олонецкий и Пряжинский муниципальные районы. Петрозаводску непогода в четверг пока не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что ливни обрушатся преимущественно на западные районы Карелии.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Обильные дожди прольются в четверг в Карелии

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