ВТБ прогнозирует двузначный рост корпоративного кредитования

В 2026 году рост может составить 10–13 %. Об этом на Московском финансовом форуме заявил первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов

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На Московском финансовом форуме первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что остановка кредитования российской экономики не планируется. По прогнозу топ‑менеджера, в 2026 году рынок корпоративного кредитования может продемонстрировать двузначные темпы роста - на уровне 10–13 %.

Если посмотреть на динамику 2026 года, то мы четко понимаем, что темпы прироста кредитов в экономике будут двузначными. Да, это будет не как в 2023 и 2024 годах, не прирост на 20%, но 10-13% вполне может быть, и кредитный конвейер в корпоративном кредитовании не останавливался,

- отметил топ-менеджер.

По словам представителя банка, ситуация с высокой ключевой ставкой приучила банки выдавать деньги компаниям только в привязке к ней, поэтому дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики приведёт к снижению ставок и для предприятий. Снижение ставки может краткосрочно повысить маржинальность части банков и снизить нагрузку на компании, которые брали кредиты по плавающей ставке.

Позитивным фактором для экономики Пьянов назвал и сбалансированность государственного бюджета.

Сбалансированность следующего бюджета – недооценённый шанс: когда Минфин выйдет с новой версией бюджета, его структурная сбалансированность в позитивном смысле всех удивит,

– уверен он.

Говоря о наиболее доходных активах на финансовом рынке, Пьянов сослался на Обзор рисков финансовых рынков Банка России: за последние 12 месяцев в их числе – золото, краткосрочные облигации с рейтингом BBB, депозиты в юанях и рублях, а также фонды денежного рынка.