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23 сентября 2026
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Происшествия

Полиция Петрозаводска ищет предполагаемого преступника из магазина

Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан в сборе информации
Розыск подозреваемого
Фото МВД по РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камер наблюдения в одном из магазинов города. Ориентировка представлена в официальном паблике МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к совершению имущественного преступления. Его личность пока не установлена. Всех, кто узнал мужчину, просят связаться с отделом полиции №2 по Петрозаводску. Стражи порядка гарантируют конфиденциальность.

Ранее сообщалось о том, что группа школьниц нападает на прохожих в крупном российском городе.

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