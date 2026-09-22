Мужчина внезапно забыл русский язык после медицинской процедуры

Учитель из Владимира перестал разговаривать на русском языке после колоноскопии

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Организм 28-летнего учителя английского языка из Владимира весьма необычно отреагировал на наркоз, который пришлось делать во время обследования толстой кишки. Мужчину впервые в его жизни погрузили в сон, а после долго не могли привести в чувство. То, что произошло после, удивило врачей и жену пациента.

Мужчина на несколько часов напрочь забыл русский язык и разговаривал только на английском, пишет «Комсомольская правда».

По данным источника, способность изъясняться на «великом и могучем» вернулась к учителю в тот момент, когда он захотел в туалет.