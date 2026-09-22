Покупатели двух торговых сетей стали новыми жертвами мошенников

Аферисты лишают россиян денег после покупок в «Лемана про»

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Несколько дней назад мошенники запустили в работу новую схему обмана россиян, совершивших покупки в магазинах «Ашан» и «Лемана про». Их убеждают в соучастии в финансировании ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

Злоумышленники рассылают потенциальным жертвам сообщения или звонят от имени «сотрудников» правоохранительных органов и сообщают о возбужденном уголовном деле о сопричастности в финансировании ВСУ. Аргументом является то, что «Лемана про» и «Ашан» являются иностранными компаниями, которые якобы часть своей прибыли передают на нужды ВСУ. Совершая покупки в этих магазинах, россиянин будто бы становится спонсором террористической деятельности и совершает госизмену.

Затем «предателю» предлагают отправить деньги на «безопасный счет» или курьеру для проверки в ФСБ или в Росфинмониторинге.

Машаров подчеркнул, что покупки в одной из торговых сетей не делают россиян соучастниками преступления, так как в настоящее время организации не признаны террористическими, и их деятельность в России не запрещена.