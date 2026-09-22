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22 сентября 2026
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Происшествия

Появились подробности ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал ребенок

В ГАИ карельской столицы рассказали детали ДТП на Первомайском проспекте
Место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Петрозаводске, в результате которого пострадал ребенок. Напомним, инцидент произошел вечером 19 сентября на Первомайском проспекте. 

По предварительным данным Госавтоинспекции карельской столицы, 45-летний водитель Toyota при перестроении не уступил дорогу автомобилю Ford под управлением 18-летнего водителя и врезался в него.

Итогом «встречи» на дороге стали травмы у 15-летнего пассажира Toyota и механические повреждения автомобилей. 

Ранее автомобиль загорелся ночью на улице в Петрозаводске.

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