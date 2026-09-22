В багаже пассажира из Китая нашли почти тысячу серебряных украшений

В аэропорту Шереметьево таможенники выявили любителя серебряных украшений. У 40-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Китая, обнаружили в багаже 965 ювелирных изделий. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника, украшения изготовлены из серебра 925-й пробы и инкрустированы фианитами. Стоимость «находки» оценивается в 5 млн рублей.
Нарушитель таможенного законодательства сообщил, что украшения он планировал использовать лично.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине грозит лишение свободы до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.