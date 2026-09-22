Магнитная буря движется к Земле

Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре. Магнитная буря ожидается уже в четверг, 24 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По информации специалистов, причина геошторма – крупная коронарная дыра на Солнце. Именно она может оказать влияние на планету.
Так, в четверг Земля пройдет по орбите «лицом» к дыре и окажется в потоке солнечного ветра. Это будет вторая магнитная буря осени, отметили ученые.
Активность солнечных вспышек в ближайшие дни прогнозируют низкую. Колебания магнитосферы ожидаются на уровне G1, что является самым слабым уровнем из пяти возможных.