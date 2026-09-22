Названы самые «сопливые» регионы России

Стало известно, жители каких регионов скупили больше всего лекарств от простуды

Фото: Петрозаводск говорит

В сентябре россияне оставили в аптеках более 1 миллиарда рублей, накупив на эти деньги всевозможных противовирусных средств. Эти данные сообщает канал SHOT. Какие же регионы оказались самыми простудившимися к началу осени?

Специалисты это выяснили, изучив предоставленную аптеками информацию, и составили топ регионов, которые этой осенью скупили больше всего лекарств от простуды. Рейтинг был составлен на основе данных аптечных продаж с 1 по 14 сентября с учётом численности населения.

Самыми простуженными стали Рязанская, Амурская и Московская области – они возглавили этот список, уточняет SHOT.



Также в первую десятку заболевших регионов вошли Магаданская и Белгородская области, Камчатский край, Орловская, Липецкая, Новосибирская и Воронежская области.

При этом, как отмечает источник, самый резкий рост продаж лекарств от простуды был зафиксирован на севере. Жители Ненецкого автономного округа ринулись в аптеки ещё в августе. Продажи противовирусных там подскочили аж на 225 %, а препаратов от простуды и кашля – на 175 %.

В сентябре аптеки активно стали штурмовать жители Ямала, Югры и Сибири. Так, в Новосибирской области за две недели скупили более полумиллиона лекарств – 529 тысяч упаковок, в Красноярском крае – 449 тысяч, в Иркутской области – 404 тысяч.

По данным SHOT, на противовирусные средства россияне потратили уже более 1 миллиарда рублей.