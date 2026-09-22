На севере Карелии отреставрировали мемориальный памятник

В Нюхче отремонтировали объект культурного наследия

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В селе Нюхча Беломорского округа отреставрировали объект культурного наследия — братскую могилу воинов, погибших и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Информация об этом появилась на vk-странице главы округа Ирины Филипповой.

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По данным источника, реставраторы восстановили первоначальный облик скульптуры солдата. Кроме того, был создан прочный пьедестал для опоры монумента, покрашено ограждение рядом с монументом и установлена информационная табличка.

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