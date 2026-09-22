Президент Финляндии высказался о переговорах с Россией

Александр Стубб отклонил возможность быть главным переговорщиком от Европы

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Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что он станет главным переговорщиком от Европы в возможном диалоге с Россией. Он этом он заявил изданию Politico.

Как заметил финский лидер, Европу в переговорах должны представлять несколько участников. Свою роль он видит в содействии переговорному процессу.

Также Стубб считает, что возможная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в США была бы «джекпотом». При этом президент Суоми не уверен, есть ли сейчас шанс на такую встречу.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб в результате стрельбы в школе в Турции.