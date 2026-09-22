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22 сентября 2026
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Происшествия

Лодка с двумя детьми заглохла посреди озера на севере Карелии

Из-за сломавшегося мотора судно с людьми дрейфовало в Сегежском округе
озеро_водаБА
Фото: Петрозаводск говорит

В понедельник, 21 сентября, мужчина на лодке отправился на рыбалку с двумя несовершеннолетними детьми. Рыбачить собирались в озере Выгозеро. Однако в какой-то судно застряло посреди водоема из-за сломавшегося лодочного мотора.

Сигнал о помощи принял дежурный экстренной службы 112: вызволять семью незамедлительно  отправились инспекторы ГИМС Сегежи. 

Спасатели быстро нашли неисправное судно и благополучно доставили на берег всех пассажиров. 

В медицинской помощи отец и дети не нуждались, с ними все в порядке, уточнили инспекторы.

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