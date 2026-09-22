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22 сентября 2026
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Происшествия

На алиментщика в Карелии завели уголовное дело

Житель Сортавалы стал злостным алиментщиком
молоток судьи на столе
Фото создано с помощью Алиса AI

В Сортавале вынесли приговор местному жителю, который долгое время не платил алименты на содержание ребенка. Ранее мужчину через суд обязали ежемесячно выплачивать 25% зарплаты или иного дохода на содержание дочери, но горе-отец этого не делал, за что был привлечен к административной ответственности — ему назначили обязательные работы. 

Время шло, а сортавалец так официально не трудоустроился, алименты не выплачивал и накопил долг более 1,6 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным в неуплате алиментов и назначил ему наказание: полгода принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в паблике Сортавальского городского суда. 

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мошенники лишили жительницу Карелии миллионов рублей и автомобиля

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