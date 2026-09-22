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22 сентября 2026
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Общество

В карельских школах делят детей на бедных и богатых

Бесплатными обедами кормят только детей из малоимущих многодетных семей
Школьная столовая. Фото сгенерировано Алисой AI БН
Фото сгенерировано Алисой AI

Начало учебного года – это всегда обострение самых разных чувств, в том числе и социальной справедливости, о которой так много говорят. Лично я – многодетная мама из Карелии, так её, эту социальную адресную помощь, справедливость, не встретила на своем жизненном пути, как и мои дети. 

Цены выросли. На все и опять. Обед в школе стоит 190 рублей. Завтрак – 160 рублей. Среднему сыну, который учится в 7 классе, я перевожу на питание в школе 1200 рублей на шесть учебных дней. Это без булочек и дополнительных сладостей и соков. Первокласснице Варваре – 950 рублей. Это неделя. В месяце их 4. Не надо быть великим математиком, чтобы посчитать, сколько средств уходит на питание в школе на двух учеников: минимум 8600. Это с учетом того, что завтраки для начальной школы бесплатные для всех детей.

При этом есть категории семей, чьи дети питаются абсолютно бесплатно. Среди них многодетные, но не все! А только те, кто признан малоимущим. Подробности по ссылке.

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