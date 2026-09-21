Стало известно, какая рыба полезнее всего, к тому же в ней мало ртути

Россиянам назвали рыбу, которую надо чаще подавать на стол – как самую полезную

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Рыба является незаменимым продуктом в рационе. Это и легкоусвояемый белком, и витамины, и микроэлементы. Кроме того, некоторые виды рыбы обеспечивают организм ценными омега-3 жирными кислотами.

Какую рыбу стоит чаще есть россиянам, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух изданию Lenta.ру.

Специалист при этом уточнила: назвать какую-то одну самую полезную рыбу невозможно – каждый вид отличается по составу, в то же время чем-то уникален и полезен. Однако лидирует по содержанию ценных веществ, по мнению врача, лосось. В нем много омега-3 жирных кислот, белка, витаминов D и B12, а также селена. Кроме того, лосось накапливает относительно мало ртути, отметила доктор.

Омега-3 жирные кислоты человек получает преимущественно из жирной морской рыбы. Они полезны для работы сердца, сосудов и нервной системы. Источниками омега-3 жирных кислот гастроэнтеролог назвала такую рыбу, как лосось, сельдь, сардины и скумбрию.

Кстати, по замечанию Кашух, по питательной ценности сельдь и сардины мало уступают лососю: в них тоже много белка и омега-3. Полезна будет в рационе и атлантическая скумбрия, добавила специалист.