Карельские врачи используют ИИ для диагностики заболеваний

Цифровые сервисы становятся инструментом, способствующим улучшению качества медицинских услуг, и активно входят в повседневную медицинскую практику.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В учреждениях здравоохранения Республики Карелия с 2024 года внедрены сервисы обработки медицинских изображений с применением искусственного интеллекта.

Медицинские организации, имеющие цифровое диагностическое оборудование, подключены к платформе города Москвы «МосМедИИ». После того как пациент проходит исследование, цифровой снимок автоматически загружается в единую радиологическую информационную систему. Затем ИИ-сервис платформы выполняет его дистанционный анализ.

На обработку ИИ специалисты направляют изображения, полученные при компьютерной томографии органов грудной клетки, головного мозга, при маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии. Умные алгоритмы находят признаки патологий на медицинских изображениях, автоматически делают измерения, необходимые врачу-рентгенологу для подготовки заключения.

Полученные результаты помогают врачам быстрее, с высокой точностью ставить диагнозы и выявлять заболевания на ранних стадиях. Важно, что окончательное заключение делает именно человек, а не искусственный интеллект.