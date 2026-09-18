Качественный сон поможет избежать вечернего переедания

Диетолог назвала способы не переедать по вечерам

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С наступлением вечера ноги сами бегут на кухню, а руки тянутся к холодильнику – картина, знакомая многим россиянам. Причиной такого поведения может быть физиология или потребности психики. Разбор тонкостей пищевого поведения сделала диетолог Майра Рау в беседе с «Абзацем».

Эксперт уточнила: чтобы не переедать перед сном, необходимо не лишать себя приемов пищи, делать их своевременно и обязательно высыпаться.

Рау отметила, что пропуск одного из приемов пищи чреват тем, что к вечеру голод будет таким сильным, что с ним невозможно будет справиться усилием воли. При этом важно есть по графику и включать в свой рацион сложные углеводы (крупы, картофель, зерновой хлеб), белок (рыба, мясо, яйца) и фрукты.

Эксперт обратила внимание, что при хронической нехватке сна человек добирает энергию с помощью еды, поэтому необходимо находить время на 8-часовой сон.

Если с рационом и сном все в порядке, то причину вечерних перееданий следует искать в психике. Чаще всего люди заедают скуку, усталость, бессилие и стресс. В этом случае диетолог рекомендовала найти то, что, кроме еды, позволяет перезагрузиться и отдохнуть.