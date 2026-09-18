Необычные грибы найдены в карельском лесу

Грибы, похожие на дорожные огни, встретились любителю тихой охоты

Фото: Петрозаводск говорит

Прогулка по лесам Пряжинского района обернулась для местного жителя настоящим сюрпризом. На обочине лесной дороги он заметил россыпь ярких пятен, которые издалека напомнили ему брошенные на дороге пуговицы.

«Сначала даже не понял, что это такое. Подошел ближе — а там целая семейка грибов, да таких ярких,как дорожные огни! Позже в траве нашел еще несколько штук, уже покрупнее, размером с блюдце. Очень уж они хрупкие, буквально в руках рассыпаются», – поделился впечатлениями грибник.

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Разгадка нашлась быстро: интернет подсказал, что это алеврия оранжевая, которую в народе часто называют «блюдцевиком». Эти грибы – настоящие любители «цивилизации» в лесу. Они обожают места, где почва была потревожена: обочины дорог, гравийные насыпи, тропинки и даже щели между камнями.

Интересно, что, несмотря на экзотический вид, алеврия считается съедобной. Правда, собирать ее решаются не все. Хотя этот гриб встречается по всей России, в некоторых регионах он стал такой редкостью, что его даже взяли под охрану. В Чувашии, например, алеврия занесена в Красную книгу. Так что, встретив такую «огненную» семейку, лучше лишний раз полюбоваться ею и сделать фото, чем отправлять в корзину.