Будет непросто – обнадежили студентов Петрозаводска вип-выпускники

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 19 сентября в 2006 году

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1700 первокурсников ровно 20 лет назад влились в ряды студентов ПетрГУ. Церемония посвящения в студенты, как всегда, проходила торжественно, на ступенях главного корпуса. Новоиспеченные первокурсники уже неделю ходили на лекции и семинары. Но называться студентами по праву стали только с этого дня – когда символический ключ знаний от студентки пятого курса перешел к подающему надежды студенту первого курса. Хором они произнесли клятву студентов.

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Каково это – двигаться к вершинам науки и искусства, как было сказано в клятве? Первокурсники признавались, что этого пока не поняли.

«Мне хотелось именно в государственный вуз, и именно в ПетрГУ. Здесь друзей и знакомых много. И здесь уровень образования выше», - призналась Стася Неккоева, которая поступили на истфак. «Пока не определился, рано еще судить об этом – тяжело тут или нет, - сказал будущий экономист Костя Святков. – По-моему, не очень тяжело. Но первой сессии боюсь».

Поздравить первокурсников с началом новой студенческой жизни пришли известные выпускники университета. Так уж вышло, что это были практически все первые лица города и республики.

«Я убежден, что вы будете настоящими специалистами, если приложите к этому усилия, - приветствовал собравшихся Глава РК Сергей Катанандов, который здесь сначала закончил ПГС, затем преподавал у Межфакультетской группы. – У вас вся жизнь впереди, любите друг друга, любите жизнь, будьте терпимы к проблемам, преодолевайте их своим трудом. Всех с праздником!»

То, что учиться будет непросто, предупреждали все – и преподаватели, и выпускники. В 2006 году университет открыл еще несколько новых специальностей. «Одна из таких специализаций – это подготовка конструкторов-технологов, которые мы ведем совместно с нашим давним партнером – предприятием «Петрозаводскмаш»», - сказал Анатолий Воронин, ректор ПетрГУ.

День первокурсник был объявлен для студентов праздничным, даже занятия отменили. Предложили вместо них концерт, а вечером дискотеку.

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Кондопожских милиционеров прокуратура республики обвинила в халатности. Доказательством этого стали материалы служебной проверки, которую провели сотрудники МВД Карелии. Они установили: ответственный дежурный по отделу и дежурные милицейские наряды местного управления милиции допустили ряд нарушений по службе. При охране общественного порядка 30 августа у ресторана «Чайка», а также при предотвращении преступлений стражи порядка нарушили служебные инструкции и Устав патрульно-постовой службы. Об этом сообщил Петр Клемешов, который был в те годы заместителем прокурора Карелии: «15 сентября прокуратурой республики принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ – халатность. Законом предусмотрена ответственность должностных лиц, представителей органов власти (работники милиции являются ими). Это серьезная статья Уголовного кодекса. Мы считаем, что оснований для возбуждения уголовного дела имеется достаточно. Позиция прокуратуры в этой части совпадает с позицией руководства МВД. Расследование начато, его ведет следователь по особо важным делам прокуратуры РК. Он установит достоверные данные о роли сотрудников милиции в событиях, предшествовавших массовым беспорядкам в Кондопоге».

Напомним: в ночь на 30 августа у ресторана «Чайка» произошла массовая драка между местными жителями и выходцами в Кавказа, в которой погибли двое молодых людей и множество были ранены. Эти события попали на центральные полосы всех СМИ страны. После этого несколько дней в городе шли народные волнения. Власти района и республики несколько дней вели переговоры с общественностью и со всеми министерствами, чтобы восстановить порядок в Кондопоге. Кадры оттуда не сходили с первых страниц центральных СМИ страны.

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В выходные в ночном клубе «Карелия» прошел кастинг на конкурс «Мисс Карелия 2006». В том году не только красавицы шли к организаторам конкурса, но и сами организаторы помогали девушкам осуществить их заветную мечту. Например, они решили проехать по районам республики, где уже на местах проводили отборочные туры.

«Сортавала, Лахденпохья, Олонец – очень порадовали. Они были к этому кастингу готовы, девочки работали над собой», - сообщила директор конкурса «Мисс Карелия» Екатерина Яршина. Подготовка к кастингу в здании кинотеатра шла целых три месяца. Красавицы познавали искусство дефиле, макияж, йогу. Светлане Никановой тогда было 24 года. Диплом о высшем образовании у нее уже имелся – самое время, считала она, задуматься о продвижении себя в модельном мире. Хоть Светлана по образованию и не была экономистом, но уже знала, куда выгоднее вложить деньги в случае победы на конкурсе – в саморазвитие: «Часть в недвижимость, наверное. А часть – в развитие себя. Везде будут первоначальные взносы, в модельные агентства, в улучшение себя, своей внешности».

На кастинге девушки показывали свои умения слышать музыку, ходить по подиуму, а также отвечали на вопросы жюри. Впереди у них был еще один трудный этап подготовки к шоу. И каждая собиралась идти до конца. Каждая надеялась, что ей повезет так же, как, к примеру, Екатерине Филимоновой. На Всероссийском конкурсе красоты «Мисс года», который состоялся незадолго до этого, наша Катерина заняла первое место. Ее победа по-прежнему радовала, но уже не очень удивляла организаторов. Ведь победы девушек из Карелии происходили на конкурсах разных уровней чуть ли не каждый год.

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Таким было 19 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности