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19 сентября 2026
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Погода

Дождь продолжит гостить в Карелии в субботу

Синоптики дали прогноз на 19 сентября
ноги человека в резиновых сапогах
Фото создано с помощью Алиса AI

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 19 сентября.

По прогнозам синоптиков, в субботу в республике будет облачно. В большинстве районов днем ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха днём +11...+16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха днём +13...+15°С.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +13 °C, 

в Кеми +16 °C, 

в Кондопоге +14 °C, 

в Медвежьегорске +13 °C,

 
в Олонце +15 °C, 

в Пудоже +15 °C, 

в Сегеже +13 °C,

в Сортавале +16 °C,

в Суоярви +13 °C.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Погода в Карелии 19 сентября: регион продолжат «топить» дожди

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