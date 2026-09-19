Дождь продолжит гостить в Карелии в субботу

Синоптики дали прогноз на 19 сентября

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Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 19 сентября.

По прогнозам синоптиков, в субботу в республике будет облачно. В большинстве районов днем ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха днём +11...+16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха днём +13...+15°С.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +13 °C,

в Кеми +16 °C,

в Кондопоге +14 °C,

в Медвежьегорске +13 °C,



в Олонце +15 °C,

в Пудоже +15 °C,

в Сегеже +13 °C,

в Сортавале +16 °C,

в Суоярви +13 °C.