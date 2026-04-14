Петрозаводчанка снялась в эпизодах блокбастера со звездами кино

На экране кинотеатров ровно 20 лет назад вышел отечественный блокбастер «Охота на пиранью». В главных ролях снялись Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш. Жители Карелии, возможно, смотрели бы этот фильм не с таким интересом, если бы в нем не снялась наша землячка – Яна Яршина, которая в 2004 году получила титул Мисс Карелия. На премьеру в кинотеатр она пришла в сопровождении родных и друзей.

Больше всех волновалась мама Яны – Екатерина Яршина. Она почти год не ходила в кино, но «Охоту на пиранью» пропустить не могла. Ведь там снималась ее дочь! Ни в титрах, ни на афише фамилии дебютантки не было, ведь ее роль была в эпизоде. Поэтому волнений было много – вырежут или оставят? «Была такая боязнь, когда фильм монтировался, - призналась Яна. – Я очень подружилась со всей съемочной группой, и, естественно, они меня держали в курсе событий. И сейчас уже я знаю, что в фильме будут оба эпизода!»

На премьеру пришли все друзья Яны. Билеты предусмотрительно взяли заранее. К вечеру было ясно, что в зале аншлаг. На фильм публика шла, потому что книжка интересная и артисты знаменитые. О том, что наши карельские артисты участвовали в съемках, знали немногие. После просмотра зрители выходили из зала с прекрасными впечатлениями. Яну узнавали, и радовались. Не только зрителям она понравилась. На Яну засмотрелся Машков, а Гармаш получил «поцелуй в диафрагму» (Яна сыграла его дочь), именно он созванивался с ней, чтобы держать в курсе событий.

И друзья, и мама Яны выходили из зала на эмоциях: «Понравился фильм! Дочка такая же, как и в жизни. Я ее знаю, она именно такая. Но голос не ее, потому что там озвучивали». Как дизайнеру маме не понравилось лишь то, во что дочку одели. А Яна выразила надежду, что ее друг Сергей Гармаш вновь позвонит с деловым предложением. Тогда ее актерская карьера могла бы продолжиться.

Комиссия по безопасности дорожного движения в 2006 году признала ситуацию на дорогах республики сложной. Сергей Трудов водил машину более двадцати лет. Автомобили он предпочитал отечественные – запчасти дешевле. Слишком беспокойно у нас на дорогах – считал он: «Приходится в первую очередь уже думать не только за себя, но и за того парня, который выезжает с любой подворотни. А ты должен думать и просчитывать, какие его действия будут следующие».

В правительстве Карелии ситуацию на дорогах республики тоже назвали сложной. Но по словам начальника УГИБДД МВД по РК Владимира Дубинина, по сравнению с прошлым годом, в 2006 году инспекторам удалось повлиять на ситуацию: «Мы добились снижения учетных ДТП на 19%, погибших в них граждан стало меньше на 52%. Раненых – на 15%».

«Но это не должно нас воодушевлять! – отметил председатель правительства РК Павел Чернов. – Пока имеются смертельные исходы, это в любом случае большое ЧП.

Пьянство за рулем по-прежнему оставалось серьезной проблемой. По вине нетрезвых водителей происходила каждая 13-я авария. Чтобы статистика не стала печальнее, в правительстве обсуждали покупку специализированной передвижной лаборатории. Она позволит ужесточить контроль за любителями выпить за рулем. Особенно в отдаленных районах республики. Стоила такая от 1,5 до 2 миллионов рублей. Эти деньги планировали выделить из бюджета республики и приобрести ее к осени 2006 года.

Состоялся второй семинар, организованный министерством культуры Карелии для руководителей муниципальных учреждений Петрозаводска – директоров библиотек, музыкальных школ, социально-культурных центров познакомили с основами экономики.

Не секрет, что все эти учреждения жили небогато. Министерство и радо бы помочь, но зачастую было нечем. Вот и провело семинар, где можно было узнать, как самим зарабатывать деньги на то, чтобы процветать, а не довольствоваться скудными бюджетными выплатами.

«Как правило, руководители имеют специальную подготовку в своей области. Но мало преподавалось материала в свое время… Они мало знают по вопросам управления, по вопросам привлечения внебюджетных средств, оформления грантовых заявок, поиска новых клиентов»,

- объяснила Татьяна Сачук, заведующая кафедрой экономики КГПУ.

Пришедшим на встречу директорам предложили объединять свои усилия и создавать совместные программы. Считается, что взаимодействие учреждений культуры повысит эффективность использования средств и качество услуг. «Надо развиваться с учетом того, что растет конкуренция, и клиенты хотели бы получать более профессиональные услуги», - сказала Татьяна Сачук. Специалисты помогли составить перспективные планы развития учреждений культуры.

