Детали конструктора школьника из Карелии сыграли НЛО в известном клипе

Вчера мы отмечали День Космонавтики, 65-ю годовщину со дня полета человека в космос. 12 апреля 1961 года Советский союз вывел на орбиту Земли космический корабль – спутник «Восток». Длительность полета составила 1 час 48 минут. С тех пор этот день стал национальный праздником, первый космонавт Юрий Гагарин – национальным героем, а каждый мальчишка мечтал полететь в космос. О том, насколько тема космоса была популярна 20 лет назад, мы можем узнать из репортажа, который журналисты телеканала «Ника Плюс» снимали в 2006 году.

В этот день в 1961 году человечными выглядели даже чиновники в самых верхах. Люди всей страны радовались этому событию. В 2006 году в библиотеке ко Дню космонавтики открылась выставка. Оказалось, что журналы «Новости космонавтики» или «Земля и Вселенная» всегда нарасхват. «Я помню всех читателей, которые постоянно спрашивают эти журналы. Как давным-давно, так и сейчас», - заверила Ирина Кондратьева, главный библиограф отдела обслуживания.

Школьник Юра Фролов «Новости космонавтики» пока не выписывал. Но всевозможные роботы и космические корабли стали его любимыми игрушками. И головной убор у него был соответствующий. «Его мне подарил мой друг Сами Парккинен, - сказал Юра. – Он мне нравится, потому что очень похож на космонавтский шлем! Только без стекла». Увлечению Юры было объяснение – его папа Павел Фролов играл в группе «Револьвер», а добрая половина песен этого коллектива про космос. В детстве слово «космос» не было для музыкантов чем-то загадочным. О Гагарина им говорили на каждом углу. Величие слов «вселенная» и «Гагарин» они осознали только будучи взрослыми. И без роботов и космических тарелок у них не обходился ни один клип.

«Эти детали – части Юркиного конструктора, - показывал Павел на реквизит клипа. Мы их повесили на веревочку и снимали на зеленом фоне. В лучших традициях голливудских фильмов 50-х годов».

В каждой семье свой Космос. Так звали кота телеведущей Елены Малишевской: «Черный – Космос, вот такая незатейливая ассоциация. А еще он вырос такой большой, стремится стать необъятным». Петрозаводск тоже многое связывало с космосом. У нас появилась обсерватория. У нас видели НЛО в 1977 году. У нас есть площадь Гагарина (хоть на ней и не было памятника космонавту). И еще у нас есть самый настоящий Юрий Гагарин! Он родился спустя три года после знаменитого полета человека в космос. Так что иначе назвать мальчика просто не могли. И петрозаводский Юрий был похож на первого космонавта. По его признанию, ему с именем и фамилией повезло. Не жизнь, а сплошная интрига: «Особенно девушки всегда не верят, что меня так зовут». На Арбате он купил майку с изображением Гагарина. За триста рублей. Сниматься в репортаже он пришел в ней. И в форме представителя правоохранительных органов, где и работал. Конечно, он был не родственником космонавта, но связь с ним у них была потустороннего уровня. Во всяком случае сын Юрия учился в классе вместе с юношей, которого зовут Алексей Юрьевич Гагарин. Мистика? Нет! Просто Гагарин – это навсегда!

В Музее изобразительных искусств РК открылась персональная выставка народного художника России Кронида Гоголева. Экспозицию приурочили к 80-летию мастера. И в ней было около 80 произведений.

В центр экспозиции поместили известную работу мастера – «Воскресный вечер». Как и многие другие его произведения, это был фрагмент из жизни небольшой деревушки, с ее праздниками, бытом, людьми, отношениями между ними. Это рельефное полотно выполнено в неповторимой манере скульптора и художника.

«Пожалуй, техника резьбы по дереву, которой прославился Кронид Александрович, одна из наиболее популярных в Карелии. И вместе с тем, именно его работы обладают особой, узнаваемой манерой. Наверное, неслучайно он стал таким известным художником в России»,

- сказала Екатерина Рычкова, куратор выставка.

Сам автор выделить какую-то знаковую работу для себя не смог. Для него были одинаково дороги полотна, посвящённые русской деревне, и произведения, созданные под впечатлением от Карелии: «Работа дорога во время работы. А потом она становится обычной. Поэтому все работы тут обычные, но они и дороги для меня».

Долгое время Кронид Гоголев работал в различных техниках. Рисовал карандашом, занимался чеканкой. То, что его призвание – резьба по дереву, он понял лет в 50. За тем, как работал Кронид Александрович, наблюдала его дочь Мария Гоголева, которая стала искусствоведом: «Это ежедневная работа в мастерской. Без выходных, без праздников. 365 дней в году, с утра до вечера. Человек сидит и режет». За плечами Кронида Гоголева было уже около 60 персональных выставок. В нашем Музее ИЗО это была первая.

