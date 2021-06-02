Бюст Юрию Гагарину предложили установить в Петрозаводске

Горожане в который раз выступили с инициативой украсить Петрозаводск бюстом первого космонавта Юрия Гагарина. Это было ровно 20 лет назад. На площади, носящей его имя, обещали поставить памятник космонавту, если инициативу поддержат и финансово помогут горожане. Но никто не мог сказать, когда это случится. Выбирали дату — либо к 300-летию Петрозаводска (не вышло), либо к 70-летию Юрия Гагарина (отметили в 2004 году, и тоже с бюстом подвижек не произошло).

Идею установить памятник космонавту напротив вокзала считали неплохой. Несмотря на то, что к первопроходцу космоса никакого отношения наш город не имеет. Но на площади его имени бюст героя будет смотреть вполне уместно — считали инициаторы. Смелая мысль пришла в массы на митинге, организованном коммунистами в честь 40-летия первого полета человека в космос.

«Когда мы начали готовить митинг, который прошел 12 апреля, к нам подходили люди и попросили озвучить это предложение и внести в резолюцию, чтобы увековечить память великого космонавта»,

- сообщил Виктор Полозов, первый секретарь госкомитета КПРФ Петрозаводска.

Идея была поддержана городской комиссией по памятникам и историческому наследию. Обещали объявить конкурс на проект памятника. Но никто не знал, на какие деньги его сооружать. «Вопрос администрацией города поддержан. Но источники финансирования нужно будет искать сообща. Вроде как и народ готов свои пожертвования вносить на его установку», - отметил Полозов. На народные средства, помнится, у нас в Петрозаводске был построен Собор Александра Невского.

И еще один памятник хотели «довести до ума» коммунисты Петрозаводска. Это каменная глыба, которая стояла на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса в память о погибших воинах карельского фронта. Только мраморная плита у его подножия напоминала, в честь чего этот неблагоустроенный монумент установлен. А задумывалось все не так.

«Проект есть, уже макет выполнен в гипсе. Выступали наши скульпторы. Есть эскизы. Все это было принято положительно». Правда, денег у городской администрации и на этот памятник не было. Но собирать всем миром на него не пришлось. Настали другие, более тучные времена, на патриотизм денег жалеть перестали. Мемориал был благоустроен окончательно в 2015 году. Камень появился здесь в 1984 году.

До памятников ли было в 2001 году властям, если они не могли даже обеспечить теплом больницы, родильные дома, детские садики? Именно в конце мая вдруг начались жуткие холода, пришлось снова давать отопление в социальные учреждения города, а это затраты. «Неделя вечной мерзлоты» закончилась в больницах, а вот в детских садах по-прежнему не топили. У детей военных лет и у детей начала третьего тысячелетия не может быть общих детских воспоминаний. Разве что холод. От него было не спастись ни дома, ни в детском саду.

«В течение этой последней недели, когда каждый день идут дожди со снегом, в наших помещениях температура снизилась до 14 градусов. В спальнях вообще 12 градусов. Самые страшные дни — это понедельник, когда здание выхолаживается за два дня, и когда дети приходят, нет ни одного укромного местечка, где можно бы согреть детей. Мерзнут спины, ноги. Потрогаешь руки детей — вообще ледяные. Стараемся надеть на них рейтузы, кофты, носочки — больше мы ничем не можем согреть детей. Разве что четыре раза горячее питье. И постели — укутываем двумя одеялами. Обогревателей нет ни одного в садике, не положено, пожарные инспектора не разрешают их включать даже в присутствии взрослых, поэтому они не приобретаются», - говорила Надежда Бебенина, старшая медсестра детсада №79.

Добавить можно только одно: за те минуты, когда в садике снимали репортаж, журналистка успела замерзнуть, одетая в пальто. А ведь если ребенок заболевал, то в самой детской поликлинике температура была немногим выше, чем на улице.

«Во время осмотра мы ребенка должны полностью раздеть, осмотреть его, взвесить. Дать маме рекомендации, показать элементы массажа, гимнастики. Но в связи с тем, что сейчас такой холод в кабинетах, мы не можем работать в таких условиях. Даже с обогревателями. Родители приходят на прием и жалуются, что очень холодно в дошкольных учреждениях. Мы боимся, что может опять начаться подъем заболеваемости», - говорила Татьяна Николаева, и.о.зав.педиатрическим отделом поликлиники №4. Каждый год мы наступали на одни и те же грабли: сэкономив на тепле, мы расплачивались здоровьем своих детей. Кстати, синоптики уверяли, что жары еще долго не предвидится.

Выборы в России постепенно становились интересным шоу для избирателей. А все «показательные выступления» готовили специалисты по выборным технологиям. Петрозаводский университет решил идти в ногу со временем и начать выпускать представителей этой востребованной профессии. Чем дальше мы двигаемся к демократии, тем грязнее становятся выборы даже в нашей спокойной республике — удивлялись журналисты. Существует мнение, что грязные предвыборные технологии используют только плохие специалисты. Где же найти хороших, если кандидатов — что грибов после дождя, а профессии этой раньше попросту не существовало? Петрозаводский государственный университет решил исправить ситуацию. С 1 сентября в вузе открылся новый факультет — политических и социальных наук. Декан факультета Валентина Максимова пояснила: «Он будет готовить специалистов в четырех областях. По международным отношениям, политологии, социологии и социальной работе».

Как водится в наш жестокий век, только 10 человек могли учиться на факультете бесплатно. Остальным пришлось раскошеливаться, а стоило это удовольствие недешево. В программе обучения будущих политологов есть и курс по выборным технологиям. Если учесть, что кандидатов на каждый пост полно, то и обслуживающих их политологов должно быть немало.

«Наши ребята уже сотрудничают с партиями. С Союзом правых сил, с Яблоком, с КПРФ», - отметила декан Максимова. То есть каждый мог найти себе партию по убеждению. Хотя говорят, что политологам и специалистам по выборам убеждения иметь не полагается.

Таким было июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ria.ru)