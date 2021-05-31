Переход границы с оружием в руках закончился в Карелии трагедией

Информационные агентства ровно 20 лет назад сообщили о происшествии на Российско-Финляндской границе. Наш пограничник отправился в ночь на территорию сопредельного государства с оружием в руках. Как сообщил Интерфакс, ночью один из российских пограничников, служивший на заставе в Карелии, перешел с оружием на территорию Финляндии.

Каким образом 18-летний солдат это сделал и самое главное — зачем, уже никто узнать не мог. Поскольку после того, как его пытались захватить финские силы безопасности (при этом применялось оружие), он укрылся в лесу и застрелился. Пограничные органы, находившиеся на территории нашей республики, никак не прокомментировали произошедшее. Они лишь сообщили прессе, что на месте работает специальная комиссия и результаты ее деятельности будут обнародованы

Вероятно многие петрозаводчане были потрясены, когда, проснувшись утром, выглянули в окно. Уличный пейзаж вызывал в памяти строчку из старой песни: «такого снегопада давно не помнят здешние места». За пару дней до наступления лета в Карелию вернулась зима. Обильный мокрый снег пригнул ветки деревьев к земле. Водители с утра ездили практически при нулевой видимости. Эту непогоду нам принес мощный циклон из Скандинавии. Именно благодаря ему начался невиданный в наших краях снегопад.

«Он образовался на холодном фронте, - сообщила синоптик Татьяна Тимошкина. - В ряде районов республики наблюдались сильные осадки. В Петрозаводске выпало 17 миллиметров осадков за прошедшую ночь».

Благодаря этому снегопаду перенесли отключение тепла и горячей воды. В целом, такое количество осадков в это время года выпадает крайне редко. Обещали, что такая погода сохранится как минимум три дня: температура не будет превышать плюс пяти градусов, порывистый ветер будет ломать горожанам зонтики. Неутешительный прогноз давали синоптики и на июнь:

«Значительных изменений в температурном режиме не ожидается. Единственное, что ветер будет послабее. И он сменит направление на юго-восточный». Так что загорать в это лето пришлось в другом месте. Пришлось припомнить старую шутку про «короткое, но малоснежное лето» в Карелии.

Первый самолет был построен в России в 1883 году. А практически авиация

стала развиваться в начале ХХ века. О том, как нужно строить самолеты, знали и наши юные специалисты, которые подтверждали свои знания не только словом, но и делом. Летательные аппараты разных классов были представлены на четвертом городском открытом конкурсе юных авиаторов. Судейская комиссия оценивала поршневые и реактивные самолеты, а также вертолеты, которые сконструировали молодые люди от 11 до 17 лет.

«Конечно, возрос уровень моделей, уровень работы детей. Этим видом искусства владеет достаточно много народа в городе. Может быть, сотня человек или две. Но обучают детей двое», - рассказал один из педагогов Игорь Жмурин. Единственный в Петрозаводске кружок авиаторов на Перевалке посещало более 70 человек. Столичным специалистам дали фору юные дарования из районов республики. 16-летний Карен Вартанян из Кондопоги собрал больше всех призов. «Если мне понравился какой-то определенный вид техники, то... если есть — я его покупаю, а если такого нет — то делаю сам. Из какого материала? В основном применяю пластик. И стекло. И всё», - рассказал он.

Любовь к авиации Карену передалась от отца. Он считал возможным, если в будущем это хобби станет делом всей его жизни. К искусству самолетостроения все конкурсанты относились очень серьезно. Присутствовавшие на выставке родители будущих туполевых удивлялись тому, откуда в их чадах столько терпения, усидчивости и упорства. Ведь без этих качеств ни одну из этих моделей не соорудишь. Сами ребята были убеждены, что дело, которым они занимаются, необходимо и большой авиации. Во всяком случае Карен Вартанян дал понять, что он любит самолеты и как вид транспорта, и как сферу применения полученных знаний. Кто знает, как сложилась дальнейшая судьба Карена? Не стал ли он авиаконструктором? Пишите в комментариях!

Таким было 31 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.