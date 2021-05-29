Жителей предупредили о будущей реформе, но не о всех ее жутких минусах

Словосочетание «реформа ЖКХ» вызывала ровно 20 лет назад у российского обывателя нервную дрожь. Как ни крутили власти, как ни вертели, а людей не обманешь, народ видел, что реформа сводится к тому, чтобы оплата за услуги неуклонно повышалась, а качество этих услуг неуклонно понижалось. В обратном пытался убедить журналистов мэр Петрозаводска Андрей Демин, который по совместительству являлся членом рабочей группы при Госсовете по разработке непопулярной реформы.

Пресс-конференцию Андрей Юрьевич начал с ошеломляющего сообщения: «Если во всем мире предоставление жилищно-коммунальных услуг — это хороший бизнес, то в Российской Федерации это черная дыра, которая потребляет приблизительно 50% бюджетных средств».

Таким образом он дал понять, что разговор на высоком уровне о том, как реформировать ЖКХ, идет очень серьезный. В нашей стране, как отметил Андрей Юрьевич, кроме Приморья, которое тогда было у всех на устах, «есть и положительные примеры работы ЖКХ».

И один из них, как с гордостью сказал Демин, как раз в Петрозаводске. Можно ли считать наше ЖКХ примером для подражания — пусть оценивают сами петрозаводчане. Андрей же Юрьевич был обеспокоен вот чем: слишком много льготников у нас стало в стране. Именно это, по его словам, причина провалов в работе жилищно-коммунального комплекса: «Число льгот, которые сегодня предоставлены федеральным законодательством, превышает размер федерального бюджета».

Надо обязательно переходить на стопроцентную оплату жилья, считал Демин. А малообеспеченные слои населения государство должно защищать другим образом — с помощью субсидий, например.

«Если большая часть льгот будет отменена, значит, число семей, обратившихся за субсидиями, вырастет. Мы к этой работе сегодня готовы. Мы готовы эту работу выполнять. Но тут тоже... государство должно всё взвесить. Чтобы не получилось так: перейдут на стопроцентную оплату, а установят так, что ни одна семья не может платить более 10% совокупного дохода».

Это надо как-то регулировать, задумчиво прокомментировал глава города. Правда, не сказал — как именно. На вопрос, когда же мы все будем платить сто процентов оплаты за коммунальные услуги, у мэра ответ был совершенно четкий: «Как только на уровне Президента РФ будет принято решение о стопроцентной оплате, думаю, не только в Петрозаводске, но и по всей стране мы сразу перейдем на такую оплату».

И как в воду глядел! Именно так все и вышло. Сверху скинули разнарядку, и все мы начали платить сто процентов за коммунальные и жилищные услуги. А вот с компенсациями получилось неловко — про монетизацию льгот многие льготники вспоминают с ужасом, уверяя, что их «обули». А в 2001 году наивных журналистов смущало — не вышел бы этот указ до того, как продумают систему защиты малообеспеченных слоев населения. Кстати, Андрей Юрьевич был совсем не против того, чтобы все жилищно-коммунальные конторы были частными. Прошла реформа — конторы стали частными, ЖЭУ упразднили, ввели Управляющие компании. А смысл?

А вот и печальный итог дня не заставил себя ждать. Тогда же у нас заговорили, что Карелия может стать вторым «Приморьем». Речь о том, что ту область в те годы чуть не заморозили, и это название стало нарицательным, когда говорили о проблемах ЖКХ. В жилом районе Петрозаводска на неделю раньше графика отключили горячую воду. А все потому что обесточенными оказались котельная и цеха Онежского тракторного завода, который не платил «Карелэнерго» за электричество. Ни в чем не повинные петрозаводчане стали заложниками одного из самых злостных (наряду с судостроительным заводом «Авангард») энергонеплательшиков Карелии.

Владимир Лебедев, заместитель директора «Энергосбыта» дал комментарий: «По Авангарду сегодня задолженность такая же, как была на начало года. И эквивалентна двухмесячному потреблению. По ОТЗ задолженность еще больше, там и предприятие более энергоемкое. Там задолженность почти в два раза возросла. Из 17 миллионов, которые они потребили в этом году (по стоимости электроэнергии), они оплатили только 11 миллионов — то есть 64%. И задолженность их эквивалентна четырехмесячной. Естественно, мы не можем себе позволить так много кредитовать предприятие, которое выпускает ликвидную продукцию. Раз потребляют электроэнергию, значит, что-то производят, правильно? И мы вынуждены были применить те законные меры воздействия, которые называются ограничениями энергопотребления. Чтобы привести потребителя в чувство. Но прежде мы предлагаем ему снизить потребление самому. До уровня оплаты. Платишь 50% - так и возьми электроэнергии в половину. Решай вопрос оплаты, то есть не наращивай долги дальше. Если этого не происходит, то приходим мы, отключаем те или иные фидера, и естественно, это приводит к нежелательным для населения последствиям, которое, может быть, и исправно платит». Кстати, об этих последствиях предупреждал в правительстве генерал Федотов, но слушатели над ним лишь посмеялись. И вот!

-Мы все платим за квартиру, - как раз подтвердили возмущенные жительницы района Петрозаводска. - Почему у нас берут и отключают воду?! Мы ничем не виноваты. Перерасчетов нам не делают. Если мэр не может с этим разобраться, пусть уходит в отставку!

-По квитанции за горячую воду мы оплачиваем, но ее не имеем. А еще и за баню платим. Вот и считайте. -Вот бы Демину эти проблемы. Чтобы своего сыночка он накормил и творогом, и бананами, и всем! Да они в другом измерении живут. А пускай поживут так, как мы живем. В нашу шкуру влезут. А потом будут думать. А то воруют себе дачи, и все. Еще не успел вылупиться из яйца, а у него уже квартира есть. А наше дите ничего не может получить, - говорила одна женщина.

-Если ОТЗ не может справиться с этой работой, пусть нас подсоединят к ТЭЦ!

-Страдают те, кто не виноваты, - посочувствовал Лебедев выступающим на сходке женщинам. - Но завод должен сесть за стол переговоров и сказать: я вам отплачу тогда-то. ОТЗ провозгласил, что до декабря он задолженность погасит (те 13,5 миллионов, которые есть на 1 мая) и дальше выплачивать вовремя. Мы должны увидеть: если они выполнят свои гарантии в мае, значит, мы какие-то ограничения отменим.

Таким было 29 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото profile.ru)