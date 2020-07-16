Крысы размером с кошку, которые бегают по двору — страхи Петрозаводска

Жителей дома №10 по улице Нойбранденбургской давно мучила одна, но большая проблема — крысы. Грызуны так быстро плодились, что уже без стеснения появлялись во дворе дома, причем жителей впечатляло не только количество крыс, но и их размеры. В подвале этого дома крысы жили несколько лет. Это не единственный дом в Петрозаводске, где они водились. Но здесь, как рассказали жильцы, их было особенно много. Они бегали не только по подвалу, но и спокойно разгуливали в подъездах.

Жильцы обращались в разные инстанции. Но безрезультатно. «Крыса даже вот здесь бежала один раз, — показала себе под ноги рядом с дверью пожилая женщина. - Я даже боюсь тут ходить. Крысы тут давно. Ничего не помогает. Раньше ходили, их травили. Даже домой заходили, спрашивали: нет ли у вас мышей или крыс? А теперь никто к нам не приходит. Позвонишь им — ничего не говорят и ничего не травят».

Журналисты позвонили в организацию с названием «Учпрофстрой», к которой относился дом №10. Им ответили, что у них существует отлаженная система травли крыс. Сначала нужно заделать все щели в подвале дома или в квартире. А уже потом насыпать отраву. Причем смертельное зелье бывает разное: быстрого действия или замедленного. Но от этого жильцам не легче. Или система сложна для их понимания, или отрава не действует. Обитатели дома продолжали взывать о помощи. Даже на собрании с участием городской администрации они об этом говорили.

«Мы выступали, говорили про крыс, что мусор плохо убирают. А Демин сказал: надо денежки платить. Набирайте человеков, и пусть они убирают. Он сказал — живу, дескать, на Древлянке, мы платим и у нас убирает женщина».

В соседних домах крыс тоже было немало. И они стремительно осваивали все новые территории. Крысы, как известно, разносчики заразы. Самое опасное, по мнению жильцов, то, что подвалы, которые тогда плохо запирались, были излюбленным местом для игр детей. «А потом они руки не моют ведь. Вон у меня там крыжовника посажен, и они потом пойдут и крыжовник этот едят там на улице. Грязными этими руками», – завершила жительница дома. На людей крысы пока не нападали. Но до этого было уже недалеко. Чего можно было от них ожидать, если грызуны по размерам стали напоминать кошек?!

Проблема благоустройства жилья — тема животрепещущая, неисчерпаемая и, к сожалению, — вечная. Что и доказывает репортаж, который снят 20 лет назад. Прошло два десятилетия, а много ли изменилось? Давайте оглянемся вокруг и честно ответим на этот вопрос. Вот и тогда многие дома в городе находились в неблагоприятном состоянии. Ведомственная комиссия по обследованию технического состояния жилых помещений летом посетила деревянные дома на улице Калинина, которые уже очень давно находились в предаварийном состоянии.

Эти пять деревянных двухэтажных домов, построенных еще в 1958 году, ни разу не подвергались капитальному ремонту, хотя необходимость его была очевидна. С 1987 года жильцы ходили по этапам с коллективными заявками и просьбами. Но санэпидстанция не давала разрешения на включение данных домов в план капитального ремонта, потому что здания расположены в санитарно-защитной зоне на расстоянии 30 метров от железной дороги. Жилые помещения там находиться попросту не должны.

В 1989 году исполкомом горсовета было вынесено решение о том, что жители домов подлежат расселению. Тогда же санэпидстанция определила срок использования зданий в качестве жилых помещений на время решения вопроса о расселении — не более 10 лет. Время шло, но все оставалось по-прежнему. Дома находились в предаварийном состоянии, балки прогнили и здания покосились. Время от времени проводился косметический ремонт зданий. Хотя этого было явно недостаточно. Сами жильцы старались поддерживать порядок, но при таких условиях толку от этого было мало. Комиссия заключила: в двух домах износ составляет 70%, и расселение живущих там людей обязательно. В трех других домах износ меньше — 55%. Что, впрочем, тоже свидетельствовало о неудовлетворительном состоянии жилья. Данное заключение обещали направить на рассмотрение в мэрию. Но о реальной помощи жильцам речи пока не шло. В городе было полно домов, некоторые в гораздо худшем состоянии, которые пора было срочно расселять, но и то никак не могли сделать. Положение людей было безвыходным: ремонтировать нельзя, расселять некуда. Им оставалось только ждать, надеяться и укреплять потолки и стены. А также закалять силу духа.

Тем временем некоторые дома в Петрозаводске все же ремонтировали. Если не сами дома изнутри, то хотя бы их фасады. В бюджете города было заложено 1 миллион 241 тысяча рублей на капитальный ремонт, чести которого уже удостоились 7 зданий в центре столицы Карелии. Выбирались эти здания депутатами Петросовета. И хотя июньские праздники уже отгремели, но на ремонт фасадов в центральной части города, к счастью, это не повлияло. Все-таки облик Петрозаводска строители ретушировали не для высоких гостей, а для петрозаводчан. И делалось это, о чем заверили в администрации города, регулярно.

«Капитальный ремонт фасадов в Петрозаводске выполняется ежегодно, не зависимо от праздников по утвержденному плану», - сообщил Павел Гармаш, начальник отдела управления жилищным хозяйством. В 2000 году денег, утвержденных статьей бюджета, хватило на семь домов. Одно здание уже было отделано. Два других в работе, четыре на очереди. Качество работы могли оценить сами петрозаводчане, прогуливаясь по центру.

«Подрядчики укладываются. Главное условие — это своевременное выделение средств. Если средства выделяются, то есть происходит оплата предоставленных счетов, то работы выполняются, и претензий к качеству нет», - пояснил Гармаш. Деньги на это выделяла городская администрация. И, по словам Павла Владимировича, делала она это вовремя. Деньги это были наши с вами — налогоплательщиков. А решали, какой дом отремонтировать в первую очередь — депутаты Петросовета. Невероятно, но народные избранники, кажется, все умудрились проживать в центре города. Во всяком случае окраины с разбитыми домами не находились в поле их зрения.

«Центральная часть — здесь свои особенности, - отметил Павел Гармаш. - Здания, во-первых, более ранней застройки. А ремонт фасада — это не только внешний вид. Это в первую очередь защита ограждающих конструкций здания». Когда эта защита понадобится не столь прочным домам эпохи Хрущева и Брежнева, тогда, возможно, и они заблистают отремонтированной чистотой — уповали на депутатские решения налогоплательщики с окраин. Надежд было мало — что ни год, а фасады в центре города так и сыпались. Иногда вместе с балконами.

Таким было 16 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.