Обманутые в ожиданиях жильцы ветхого фонда Петрозаводска подали в суд

В Городском суде Петрозаводска ровно 20 лет назад рассматривалось дело, которое пока не имело прецедента. 2 миллиона 800 тысяч рублей — такова сумма иска, который предъявили жильцы дома по улице Бесовецкой тогдашнему мэру Петрозаводска Андрею Демину. Причина судебного разбирательства — отказ главы города от своих собственных обещаний предоставить жителям новые квартиры взамен жилья в их аварийном доме (кстати, как раз в те времена в мэрии придумывали пути, как расселять ветхий фонд).

А дело было так. 25 октября 1999 года на основании постановления мэра Андрея Демина между городским управлением капитального строительства и АОЗТ «Строительное предприятие №1» был заключен договор о долевом участии в строительстве дома на 60 квартир на улице Мурманской. Предметом договора являлось расселение жильцов ветхого жилого дома на соседней же улице — Бесовецкой. Жилым упомянутый дом можно было назвать с большой натяжкой. «На улице если дождь, то и у нас в доме дождь. На улице мороз — и у нас в доме мороз. Зимой мы в валенках, ноги мерзнут. Печи топятся — дым стелется по земле. Кровля вся протекает. Стены промерзают зимой. Жить невозможно», - описывали свои будни жильцы. В одной из квартир упал потолок. Жители удивились. Они привыкли, что потолки пока еще не падают, только полы в подвал обрушиваются. Свет пожарная охрана грозилась отключить в целях безопасности. Впервые о расселении заговорили еще в 70-е годы. За 30 лет жильцы собрали веский пакет документов, челобитных, ответов, ходатайств, отказов и чиновных обещаний.

Постановление Андрея Демина решало проблемы квартиросъемщиков. Ведь рядом строился дом, в котором были профинансированы квартиры для жильцов аварийного дома. На эти цели из казны были предусмотрены 2 миллиона 800 тысяч рублей. Новый дом строился на месте бывших сараев с дровами, которые там хранили жильцы того самого дома №4. Все 8 квартир обещали переселить, жильцы сидели на чемоданах. Как вдруг городничий в корне поменял планы — как свои, так и чужие. «На сегодня администрация Петрозаводска от своих обязанностей профинансировать строительство для расселения данного дома уклоняется. Уже имеется постановление главы администрации, которое отменяет в корне свое предыдущее», - сообщил адвокат жильцов Сергей Аверичев. Ошарашенные жители решили поговорить с градоначальником. «Нам Демин сказал — меня ввели в заблуждение. Кто это сделал, тот будет наказан. Извините. Я говорю — а как же нам дальше жить? А так и будете жить. Вот его ответ. И больше мы к нему не ходили. Нет смысла к нему идти», - заявили жильцы и решили пойти в суд, оценив свой иск в те самые 2 миллиона 800 тысяч, то есть в ту сумму, которая должна была им обеспечить новые квартиры в строящемся доме.

По мнению юриста, который защищал права жильцов, администрация грубо нарушила закон, пытаясь расторгнуть договор в одностороннем порядке: «На основании статьи Гражданского кодекса, договор не может быть расторгнут сторонами, без согласия третьих лиц, то есть жильцов. Но на сегодня практика показывает, что принимаются все меры со стороны администрации, чтобы расторгнуть договор и оставить жильцов проживать в ветхом доме, износ которого составляет 63%». Кстати, ответчик, то есть городская администрация, не только не поставила в известность третьих лиц, но и в суд не явилась. В результате чего дело было отложено. А вот чем оно закончилось — мы не знаем. Может быть вы напишите в комментариях? Во всяком случае на карте города дом №4 по улице Бесовецкой и сегодня имеется.

Накануне празднования 80-летия республики в 2000 году состоялось торжественное открытие нового помещения детской республиканской библиотеки, которая переехала на проспект Ленина, чего все долго ждали не один год. В канун Дня республики строители из компании «Век» спроектировали и реконструировали помещение, в которое и переехали книжки. Библиотека обрела два этажа, где разместилось множество отделов и читальный зал. За что сотрудники министерств культуры и образования, а также счастливые библиотекари наградили строителей грамотами. Особо преданным читателям предназначались в подарок книги и напутственные речи.

«Сегодня праздник у нас — у взрослых. Хотя открываем мы детскую библиотеку. Дело в том, что когда мы, взрослые, делаем добро для вас, уважаемые ребята, то радуемся больше, чем вы», - сказал на открытии Сергей Катанандов. После парадной церемонии с улетом шариков и выступлениями фольклорных коллективов, всех пригласили внутрь. Главу правительства провели по залам на экскурсию, где он выразил надежду на то, что новая библиотека станет не просто местом, где дети знакомятся с мировой литературой, но и местом, где будут воспитываться граждане России. Кстати именно тогда присутствовавшие дети могли воочию убедиться в том, что если много и хорошо работать на благо Родины, то это заслуживает высоких наград.

Ведь именно там всем желающим по просьбе журналистов был продемонстрирован Орден почета, который Сергей Катанандов получил накануне из рук Президента РФ Владимира Путина. Кстати, за два года до этого Владимир Путин (еще не будучи Президентом) вручил Сергею Леонидовичу часы, тем самым символично благословив на должность. И на встрече в библиотеке главе карельского правительства пришлось отчитаться за эти два года руководства республикой: «Во-первых, программы, которые я представлял на суд избирателей, все выполнены. Это принципиальный подход. Но нет предела совершенству. Сказать, что мы все проблемы решили, было бы несерьезно». Впрочем, по словам Сергея Катанандова, если придерживаться ранее разработанной программы развития Карелии, то все вопросы станут решаемы: «В первую очередь это опора на свои силы. Это воспитание в людях уверенности в себе, уверенности в своем будущем, в своих силах — преодолевать трудности. Опора на свою продукцию, на своего товаропроизводителя. С другой стороны — опора на наш потенциал, на нашу многонациональную культуру, на понятие «Карелия».

В это же время в мэрии к празднику боролись за чистоту. Как считали в администрации, земельные участки вокруг зданий должны находиться под ответственностью арендаторов этих помещений. Вернулся градоначальник Андрей Демин из деловой поездки в Швецию и во Францию, и не понравилось ему родное Отечество. Раздражать мэра города сразу же начала железная дорога, то есть прилегающая к ней территория. В чистом виде она содержалась в редких случаях, да и то на отдельных участках. Работу большинства дорожников городничий тоже признал неудовлетворительной. Да и состояние некоторых остановок общественного транспорта Андрею Демину категорически не понравилось.

По этой причине в течение всей недели проверке подверглись все начальника ЖЭУ. Зато к предстоящим праздникам почистили и обновили гостиницу «Северную». В ремонте номеров проявили такое рвение, что работы были завершены досрочно. Что же касается давнишней проблемы — брошенных кузовов по всему городу, то кузова (которые мы именуем «подснежниками») и ныне там. Там же и средства, на которые этот ржавый хлам должны были вывезти. Зато отчет по земельному налогу внес некоторую сумятицу. Согласно отчету, налог этот платили и значительно пополняли городскую казну. Правда, откуда-то всплыли 7 миллионов долга по земельному налогу. На логичный вопрос мэра — так где же деньги, глава комитета по земельным ресурсам отвечал уклончиво, мол, «платят все, а кто должен — не ведаю».

Таким было 6 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.