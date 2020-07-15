Английский промышленник приобрел пакет акций карельского банка

Ровно 20 лет назад стало известно, что английский крупный промышленник и миллионер Алан Льюис приобрел акции банка «Онего». По мнению генерального директора банка, это свидетельствовало о том, что мистер Льюис намерен серьезно заняться инвестициями в карельскую экономику.

Для тех, кто не знает: имя Алана Льюиса, поразительного человека, который в трудные 90-е годы поверил в экономический потенциал Карелии и работал с нами на многих площадках, было хорошо известно бизнесменам всего мира. Он ездил из Лондона в Карелию как на работу, по несколько раз в году. Он был там, где лес, где рыба — где все то, что можно обрабатывать и перерабатывать. Короче — извлекал прибыль, но и «давал жить другим», как у нас любят выразиться. То есть — поднимал производства, платил зарплаты, развивал территории. Куда он делся в 2000-е годы — загадка. Может быть, экономисты скажут? Они должны помнить, почему Льюис перестал приезжать и строить у нас планы — разуверился ли сам в наших возможностях, либо у него появились другие, более интересные предложения в других странах — не знаем.

Но в 2000-м году факты были таковы: акции банка «Онего» оказались в кармане британца. Любителям возмущаться действиями иностранцев, скупающих Россию на корню, волноваться не стоило: банк «Онего» по-прежнему оставался государственным. Карельское правительство сохраняло у себя 70% акций. Пакет, который приобрел Льюис, был гораздо скромнее — примерно 10%. Так что влиять на политику банка он, конечно, как любой акционер, сможет, но последнее слово все равно останется за республиканским правительством — успокаивали скептиков.

«Господин Льюис рассматривает вложения в банк не как поиск больших дивидендов, а как финансовый институт, который бы проводил экономическую экспертизу инвестиционных проектов в РК. То есть тот финансовый институт, которому бы он доверял», - сообщил гендиректор банка Сергей Савицкий.

Алан Льюис считал Карелию своим стратегическим деловым партнером. И намеревался продолжить инвестиции в экономику республики. В частности, он собирался заняться кредитованием мелкого и среднего карельского бизнеса. Оценкой инвестиционной привлекательности различных проектов для Алана Льюиса как раз собирался заниматься банк «Онего».

«Любые инвестиции — это рабочие места. И, соответственно, это наши люди, которые живут здесь. Новое производство — это новые рабочие места, это новые налоги, это наше развитие», - пояснили в дирекции. По мнению руководителя банка, тот факт, что английский предприниматель выбрал именно «Онего», свидетельствовал о доверии Алана Льюиса карельскому правительству и проводимой им экономической политике.

С 6 октября для российских грузовиков, следовавших транзитом через территорию Финляндии, граница этой страны оказалась закрыта. Финны называли это ответной реакцией на неправомерные действия российской таможни. Однако, похоже, главной причиной являлось желание закрыть свой рынок транспортных услуг для конкурентов из России. Стоит напомнить о том, что Финляндия — единственная страна - член Евросоюза, с которым граничила тогда Российская Федерация.

На эту границу приходилось около четверти всего объема российских внешнеторговых грузов. Инициатором закрытия границы для российских автопоездов стал Союз грузовых автоперевозчиков Финляндии.

По мнению финнов, в 1996-97 годах российская таможня, с которой тогда были разные, в том числе смешные трения, незаконно досматривала следовавший транзитом груз (согласно международной конвенции, делать это можно лишь на конечном пункте). Занималась взиманием незаконных поборов с финских водителей. И арестовывала те транспортные средства, владельцы которых отказывались платить. Как заявляли финны, закрытие границы для российских автопоездов — ответ на перечисленные действия отечественной таможни.

Наши таможенники в свою очередь утверждали, что предпринятые ими меры были вполне оправданы. Российские заказчики грузов часто просили финских партнеров составлять два комплекта документов. Первый — настоящий, который предъявляется на финской стороне. Второй — липовый, позволяющий существенно снизить сумму налогов на российской стороне. Финские компании якобы соглашались действовать таким не слишком честным образом — во-первых, потому что оставались чисты перед своими властями. А во-вторых, потому что не хотели терять клиентов.

В петрозаводской таможне опровергли эти соображения, сославшись на то, что эта схема попросту не могла работать на карельско-финляндской границе. Во-первых, большая часть грузов из Финляндии следовала через Выборг, а во-вторых, финские таможенники просто отправляли своим карельским коллегам копии предъявленных им транспортных документов по факсу. Кроме того, таможенники считали, что Союзом грузоперевозчиков Финляндии двигало в первую очередь желание избавиться от нежелательных конкурентов в лице российских транспортных фирм, а вовсе не обида на российскую таможню.

Таким было 15 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.