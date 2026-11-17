ВТБ оказал поддержку Детской республиканской больнице им. И. Н. Григовича в Петрозаводске: учреждение получило современное медицинское оснащение, а юные пациенты — яркое событие.

Фото: пресс-служба ВТБ

Банк передал больнице гистологический процессор LOGOS ONE EVO — он нужен для микроскопического анализа образцов тканей. С его помощью специалисты смогут оперативнее и точнее определять характер патологий, в том числе выявлять доброкачественные и злокачественные новообразования, а также оценивать стадию воспалительных процессов. Это существенно ускоряет постановку диагноза, что особенно критично при лечении онкологических заболеваний.

Параллельно в больнице прошёл интерактивный спектакль — праздник финансовой грамотности для детей. В нём участвовали герои передачи «Спокойной ночи, малыши!» и Айтиша — робот советник от ВТБ. По сюжету постановки ребята помогали персонажам противостоять мошенникам.

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Мероприятие и поставка техники прошли в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слёз», которая с 2003 года помогает детским медучреждениям по всей стране. В 2026 году в её рамках банк закупил свыше 125 единиц высокотехнологичного оборудования для 17 детских лечебных учреждений в 16 регионах России.

Детская республиканская больница — единственное в Карелии учреждение, где детям оказывают все виды медицинской помощи. Ежегодно здесь лечат более 10 000 пациентов, проводят порядка 3 000 операций; свыше 50 госпитализаций в год связаны с онкологическими диагнозами.

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В нашей детской больнице работают опытные высококвалифицированные специалисты, которые обеспечивают качественную и своевременную медицинскую помощь детям с первого года жизни до совершеннолетия. Закупка современной медицинской техники для лабораторных исследований позволяет ускорить диагностический процесс и сделать его более точным, а это очень ценно для лечащего врача. Особенно важно быстро поставить диагноз при злокачественных заболеваниях,

— отметила Инга Леписева, главный врач Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича.

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Управляющая ВТБ в Республике Карелия Ася Дурягина отметила, что банк стремится не только поддержать медиков технически, но и подарить детям положительные эмоции: праздник стал способом отвлечь ребят и в доступной форме рассказать о финансовой безопасности.



Мы с удовольствием делаем для малышей праздник и желаем каждому из них скорейшего выздоровления. И конечно, радостно осознавать, что оказанная нами поддержка в части закупки оборудования поможет врачам, ведь от этого зависит жизнь, здоровье и благополучие маленьких пациентов,

- прокомментировала Ася Дурягина.