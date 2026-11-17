Артур Парфенчиков сообщил об этом в ходе Прямой линии.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В ходе «Прямой линии» жительница Петрозаводска Нина Ильина подняла вопрос о ремонте Национального музея Карелии со стороны Губернаторского парка. Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что вопрос финансирования реконструкции музея прорабатывался на протяжении нескольких лет.

В 2026 году Министерство культуры РФ поддержало заявку Правительства Карелии. Ключевым фактором стало включение объекта в программу подготовки к 800‑летию крещения карелов — её реализуют по указу Президента России Владимира Путина. В результате удалось привлечь серьезное федеральное финансирование: общая стоимость работ оценивается почти в миллиард рублей.

Руководитель региона также сообщил о планах по развитию прилегающей территории.

В рамках программы КРТ прорабатываем вопрос расселения семи аварийных домов. Это даст нам возможность расширить и благоустроить Губернаторский парк, сформировать новые парковые локации для жителей и гостей Петрозаводска около музея,

– отметил Артур Парфенчиков.

Национальный музей Карелии, основанный в 1871 году, — старейший музей республики. Его коллекция насчитывает свыше 240 тысяч экспонатов, которые рассказывают о природе, истории и культуре региона. Реконструкция поможет сохранить историческое здание и сделать пребывание в музее более комфортным для посетителей и сотрудников.

Запись «Прямой линии» доступна на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».