Бабушка пятерых внуков нашла в Великобритании артефакт 16 века

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58-летняя англичанка с четырехлетним стажем кладоискательства и по совместительству бабушка пятерых внуков нашла в поле на острове Шеппи (Великобритания) золотой крест стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на SWNS.

Сообщается, что сначала женщина приняла находку за бижутерию, но ее более опытные коллеги предположили, что изделие сделано из золота и относится к временам Средневековья.

В настоящее время артефакт изучают сотрудники Британского музея, которые не исключают, что крест может быть связан с английским королем Генрихом VIII и его супругой Анной Болейн, которые посещали остров в 1532 году.