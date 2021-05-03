Главы районов Карелии легкомысленно отнеслись к грозившей людям беде

Представители МЧС ровно 20 лет назад официально предупредили власти республики, что «Карелэнерго» все же будет отключать должников от электричества. О том, что в городах и районах Карелии могут начать отключения, говорилось уже давно. Но весной 2001 года ситуация стала критической. Не это удивительно. Удивительной была реакция на это сообщение!

На совещании глав самоуправения республики генерал Николай Федотов, который в те годы командовал всеми силами МЧС в Карелии, заявил, что надо готовиться к худшему. РАО ЕЭС России, судя по заявлению его главы Анатолия Чубайса, было намерено жестко разбираться с должниками. А в должниках у этого ведомства числилась вся Россия. «Карелэнерго» давно имело черный список претендентов на первоочередное отключение от электроэнергии в районах. По сообщению из правительственных источников, уже состоялась попытка обесточить объекты в Олонецком районе.

Но складывалось ощущение, что глав местного самоуправения это беспокоит куда меньше, чем сам госкомитет по ГО и ЧС. Чтобы донести свою тревогу до руководства районов, генералу Федотову пришлось чуть ли не уговаривать дать ему слово на их совещании в правительстве:

«Каждый глава района должен сегодня составить схему аварийного подключения, где должны быть, к примеру, больница, узел связи, другие важные элементы, которые не будут отключаться — по ним нужно заключить соглашение. Вы слышали вчера выступление Чубайса — все остальное могут отключить».

Судя по репликам в зале, районные мэры вели себя легкомысленно и не верили в такое развитие событий. «А что, у нас страной теперь управляет Чубайс?!», - вопрошал один из них. И никто не спросил, каким образом можно хотя бы уменьшить долг перед энергетиками. Особой тревоги на лицах руководителей заметно не было. Как будто все быстро забыли о случившемся незадолго до этого ЧП, когда многим главам районов было не до смеха.

На лыжной базе Курган весной 2001 года велись широкомасштабные военные действия. Там проходил финал городской игры «Зарница». Оказывается, знакомая каждому взрослому жителю страны по счастливому пионерскому детству военно-спортивная игра не утратила и в нулевые своей привлекательности. Когда говорили о ее возрождении, то хотелось поправить: по крайней мере в Петрозаводске «Зарница» и не умирала. Более того — к нулевым она вновь становилась все популярнее.

Выяснилось, что никто силой не гнал ребят на игру, но тем не менее, более 50 команд выставили тогда школы Петрозаводска на городской финал. Конечно, с советских времен игра достаточно сильно изменилась. Но основные элементы остались прежними.

«Игра на местности всегда вызывает много эмоций, ощущений — кто выигрывает полностью, а кто в пух и прах проигрывается. Но здесь уже воинская удача, здесь уже не будут судить, кто как и что сказал, здесь — или ты победил, или не победил. В этом году мы новую станцию ввели, очень техническую — связисты. У нас есть радиостанции, мы вооружились на эту тему, это радует. Ну и традционно: стрелки, пожарные, другие»,

- рассказал Сергей Воздвиженский, тогда он был главным судьей игры.

И не случайно, ведь он организовывал такие игры, будучи еще пионервожатым, а потом и командиром скаутов. Ребята на «Зарнице» могли почувствовать себя разведчиками, спортсменами, спасателями, поварами. И что немаловажно — из игры исчезла навязчивая идеологическая составляющая.

«С тех времен наши мозги изменились, то есть мы понимаем, что если человек любит Родину, то это не зависит от того — бегает ли он или строевым ходит или что еще делает. Но, конечно, игра имеет корни от тех «зарничников», а еще самые длинные корни — это еще до революции Его императорские величества устраивали смотры потешных войск».

Ну а самые главные критики «Зарницы» — дети — были просто в восторге: «Нравится, да. Конечно! Полоса препятствий нравится, стрелковая подготовка. Просто бегать тоже!»

9 мая юнармейские отряды должны были пройти в одном строю на параде вместе с ветеранами войны по площади Кирова. Они заранее гордились оказанной им честью. Кстати, именно там, перед настоящими воинами победители городской «Зарницы» должны были получить свои призы и награды.

Таким было 3 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото kaluga24.tv)