Петрозаводчане высказали свои пожелания к юбилею Михаила Горбачева

2 марта Михаил Горбачев отметил очередной юбилей. В 2001 году ему исполнилось 70 лет. Журналисты тогда подготовили небольшую программу, в которой предложили вспомнить, как этот человек изменил жизнь в нашей республике. Михаил Горбачев встал у руля власти в апреле 1985 года. И уже 7 ноября громкие позывные демонстрации зазвучали по-новому. Вот кадры тех праздничных дней.

«Накануне были опубликованы проект новой редакции партийной программы и изменения в уставе КПСС. Начался общепартийный, общенародный совет по коренным вопросам нашей жизни», - рассказывал киножурнал «Советская Карелия».

В те годы еще никто не догадывался, что жизнь изменится действительно коренным образом. В русском литературном языке партсъездов появились новые слова: «ускорение», «перестройка», «гласность», Впрочем, озвучивали их пока те же бодрые голоса привычных телеведущих. В 1986 году в киножурнале впервые зазвучали критические нотки. И впервые журналисты обратили вопросы к обыкновенному маленькому человеку. Тогда было непривычно смотреть на то, что обычного прохожего могут заинтересованно расспрашивать о безобразиях, творящихся в нашей жизни. Люди привыкли только к оптимистичным отчетам начальства.

Маленькие люди постепенно сообразили, насмотревшись телевизора эпохи Горбачева, что работать придется так, чтобы получался результат. А без результата оплаты за работу в новых рыночных отношениях не дождаться. Вот совхозные поля 1987 года. Тогда появились первые кооперативы, хозрасчеты, артели. В общем — бизнес. А вот одно из первых кооперативное кафе на трассе рядом с Косалмой. Такое тогда тоже было в диковинку. Тем более такое чудо: кооперативный видеобар! Он тогда открылся в Петрозаводске.

А вот 1989 год. В верхах пока еще с тех же советских трибун, под теми же знаменами зазвучали новые речи. Появилась самокритика, модная в то время. Власть критиковала себя за то, что не может обеспечить потребителя продуктами питания. Постепенно привыкли и к этому. Люди опомнились, призывы потерпеть начали воспринимать в штыки, выходили на первые акции неповиновениия. Надежды на светлое будущее поистратили. Народ начал объединяться в разные Союзы, Фронты и Конгрессы и митинговать. Безуспешно. Вот кадры с акции Народного фронта в 1989 году.

«Возможна ли демократия без демократов», - вопрошали на акции. Спустя непродолжительное время народу пришлось узнать, что бывает и демократия без демократов, и рынки без продуктов, и заводы без техники, и учителя без зарплаты. К 1990 году появились первые «неверные», те, кто в отличие от Михаила Сергеевича Горбачева разочаровался в идеях марксизма-ленинизма. Партия КПСС теряла своих членов, как осеннее дерево листву. Люди честно говорили о причинах, побудивших их выйти из партии. И это показывали на экранах.

В августе 1991 года Михаил Горбачев сошел со сцены большой политики. В программе Александра Колобова сохранились уникальные кадры, как люди стоят в длиннющей очереди на улице в мороз и передают пожелания Михаилу Горбачеву ко дню рождения. Пожелания были очень разные.

Ровно 20 лет назад бюджетники всеми силами пытались обратить на себя внимание. Учителя большинства школ Карелии, а также студенты и преподаватели КГПУ приняли участие во Всероссийской акции протеста работников народного образования. Однако они не стали объявлять забастовку, а всего лишь приостановили занятия на один час. Занятия были отменены в удобное для всех время — в 15.00. И акция протеста свелась к круглому столу с министром образования во главе. Зал был не полон.

Далеко не все школы прислали своих представителей. То ли не было больше веры в действенность протестных акций, то ли вообще народ в Карелии был тяжел на подъем.

«У нас, действительно, есть проблема в городе (не могу сказать за всю республику). Есть проблема единства. Очень трудно поднять учителей на такие акции протеста», - пожаловалась Галина Сталевская, председатель профсоюзного комитета школы №43. В течение года профсоюзы вели переговоры с правительством. Должное финансирование, сохранение государственной системы образования, повышение заработной платы педагогам. Ни один вопрос не тронул души тех, от кого зависело положительное решение.

«Мы увидели невнимание, нерешение проблем ни учителя, ни школы, ни вуза, ни студента, - отметила Евгения Макарова, заместитель председателя профсоюза работников образования. - Вот почему не получив никакого результата после переговоров, мы позвали народ на предупредительную забастовку».

Отношение государства к школе можно было выразить одной фразой: «Спасение утопающих дело рук их самих же». Если городские школы могли выжить за счет поборов с родителей, то что было делать директорам школ в маленьких лесных поселках? «Сельское образование, сельское детство требует немедленной защиты прежде всего, - призывала Галина Разбивная, министр образования Карелии. - И еще нужно иметь в виду, что частный вклад родителей в школу есть, и достаточно солидный (вплоть до покупки компьютерных классов за счет родителей) — это ведь надо признать!»

Не было секретом то, на какую нищенскую зарплату жили учителя. Но на встрече они нашли силы говорить не только о себе. Обсуждали, как важно поднять стипендии студентам, сохранить бесплатное среднее образование, помочь дошкольным учреждениям. Самым обидным для учителей было то, что их проблемы не находили понимания у простых людей, а вопрос повышения им зарплаты вызывал не поддержку, а раздражение.

«Учитель сегодня не только вынужден ходить на акции, бороться за свои права, но еще и доказывать обществу, что мы обществу необходимы», - переживала Галина Сталевская.

В связи с огромной задолженностью городов и районов республики за электроэнергию в 2001 году все громче заговорили о том, что самых злостных неплательщиков «Карелэнерго» лишит этих благ цивилизации. Добрая половина районов имела шанс погрузиться во тьму. Нас пугали — замерзнут дети в школах, пациенты в больницах, и во всем будет виновато «Карелэнерго». А вот самих энергетиков такие «пугалки» возмущали до глубины души.

«Нам непонятна информация, которая проходит в СМИ. Будто бы «Карелэнерго» готово прибегнуть к такого рода ограничению», - заявил Владимир Лебедев, заместитель начальника «Энергосбыта».

Карельские энергетики не имели другой возможности влиять на ситуацию, кроме как ограничивать отпуск электричества МУПам, накопившим многомиллионные долги. Но прежде они требовали, чтобы в районах отключили тех, кто бессовестно на протяжении многих лет не оплачивает предоставленные услуги: «Они сами не отключают своих должников, и не платят — мы выбираем такие фидера, где нет ни населения, ни больниц, ни школ, ни садиков». Такую политику навязывало нашим энергетикам РАО ЕЭС. Но даже ближайшие соратники Чубайса оговаривались — чтобы не отключали социально значимые объекты. Но РАО также заявляло, что будет вынуждено ограничить поставки энергии в Карелию, ведь долги республики в целом были велики.

«Сегодня задолженность всех перепродавцов, включая город Петрозаводск, равно стоимости теплоэлектроэнергии за целый год!»

Столица Карелии при всем своем экономическом потенциале и неплохой собираемости налогов задолженность перед энергетиками имела огромную. Именно поэтому город рисковал остаться без поставок природного газа для ТЭЦ: «Задолженность сегодня по электросети Петрозаводска — 72 миллиона рублей, по тепловым сетям города, которые обеспечивают поставку тепла и горячей воды от ТЭЦ, 261 миллион». Но случаев, чтобы «Карелэнерго» ограничило бы наши города и районы, не было. Впрочем, не исключали, что придется на такие меры пойти, если не будет подвижек с долгами.

Таким было 2 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ria.ru)