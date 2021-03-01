Юные мастера резьбы по льду и снегу на Гиперборее удивили зрителей

В конце февраля ровно 20 лет назад петрозаводчане сильно мерзли. Но не грустили! Ведь еще в 1999 году был придуман фестиваль снежных и ледовых скульптур, который в какой-то степени каждую зиму согревал сердца горожан и гостей. При злом морозе и леденящем ветре работали и в 2001 году на Онежской набережной мастера, создавая из снега и льда настоящую снежную сказку. В субботу их произведения были представлены на суд петрозаводчан.

Сразу скажем — большинство наград за ледяные и снежные скульптуры получили петрозаводчане. Те, кто были в субботу на набережной, горячо болели за земляков. Там было на что посмотреть. Приз прессы получила очаровательная снежная скульптура «Мышиное счастье»: симпатичная мышка изображена на огромном куске сыра. А главный приз фестиваля получила скульптура «Борцы сумо» совсем молодой команды (Андрей Почанин, Петр Бутин, Кирилл Риккинен). Они не были новичками на фестивале: «Мы раньше все время делали филигранные такие скульптуры. В этот раз мы поняли, жюри нужно что? - большие такие, огромные... зады. Извините за выражение. Что мы и сделали. Угадали. Интересная просто скульптура, хорошая получилась».

Такие огромные во всех отношениях художественные формы просто вопреки всем законам физики не опрокидываются на землю — пошутил журналист. Это было секретом и для самих авторов.

-На самом деле, как это держится?

-Откуда мы знаем?! Наше дело — вырезать. И дай бог, чтобы не упало.

А как мастера ваяли свои шедевры на таком морозе, было интересно всем. Зрители приходили наблюдать за процессом создания скульптур. Впрочем, рецепт оказался прост, как сообщили ребята команды «сумоистов»: «Мы все время грелись. Спиртные напитки и горячий чай. Люди подходили, восхищались постоянно. Им нравилось. Ни одного не было нехорошего отзыва. Все смеялись, улыбались».

В 2001 году окончание фестиваля Гиперборея совпало с празднованием Масленицы. Конкурсы, ряженые, прочие увеселения для народа шли на ура. А вот как отметили «Гиперборею» в 2000 году.

Снег, мороз, лед — это, конечно, не всегда сказка. Жителям республики стоило тогда поблагодарить небесную канцелярию за относительно теплую зиму. Аварии, случившиеся в те дни в Карелии, показали полнейший износ коммунальных систем. Так в Петрозаводске в выходные на Древлянке и Перевалке несколько домов остались без воды. В воскресенье днем случилась авария. К понедельнику вся улица Чапаева была затоплена водой. И поделать с этим никто ничего не мог. Сотрудники «Водоканала» вообще почему-то довольно прохладно относились к таким разливам, что подтверждали предыдущие аварии. Утром из уличного люка фонтаном хлестала вода, потоком шла под мост на улице Шотмана. Там по колено в воде бродили работники «Водоканала». Как пояснил бригадир, они пытались обнаружить люк, чтобы слить туда «озеро», которое там образовалось.

Справедливое возмущение людей, которые наблюдали этот потоп уже вторые сутки, можно было понять. Тем более, что никто им не удосужился объяснить, что случилось. А произошла вещь обычная для нашего изношенного городского хозяйства. Прорвало водовод, которых в районе Чапаева проходит аж три. Но какой именно из них — специалисты быстро не поняли. По счастью, по понедельникам в мэрии всегда проходили планерки, и журналисты смогли поймать руководителя «Водоканала» Валерия Момотова: «Точно определить зимой сложно, в каком месте. Там проходит у нас три водовода. Два из них диаметром шестьсот, то есть на каком участке — сейчас сложно определить. Зима все таки».

350 километров сетей имел в своем ведении «Водоканал». В те годы были приведены в более-менее приличное состояние лишь 2 километра. На более основательный ремонт не было денег. Оборудование ветшало ни по дням, а по часам. «Причины аварии — конечно, изношенность оборудования в основном. У нас сегодня порядка 70% сетей имеют стопроцентный износ. И это, конечно, сказывается», - признал Момотов. Город уже давно не платил по своим долгам «Водоканалу». Плановые ремонты не проводились годами. Когда и где рванет в другом месте водяной фонтан — никто не знал. К этому все шло: «Недостаток средств на замену оборудования, на перекладку сетей — это все сказывается на аварийности нашего хозяйства». После обеда в понедельник аварию на Чапаева ликвидировали, пустили воду в дома, к вечеру обещали открыть автомобильное движение. Но никто не мог предугадать, где прорвет в следующий раз.

Таким было 1 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pinterest.ru)