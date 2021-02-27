Чуть было не было! Всего 20% от нормы газа получил город на отопление

Ровно 20 лет назад зима оказалась очень холодной. И кое-какие факторы только усугубляли ситуацию. А именно — город мерз. И в домах, и в государственных учреждениях было холодно. Петрозаводск сильно задолжал и «Водоканалу», и «Карелэнерго». Отчего в квартирах и учреждениях и стояла стужа. Особенно от этого страдали дети и учителя, проводя по несколько часов в день сидя неподвижно в классах.

Вот в шестом «Г» классе 13-ой гимназии в один из дней не было первого урока. Заболела учительница, а заменить ее было некем. В школе мерзли все. Но и педагоги, и учащиеся сильно не жаловались, хотя с утра в классах и те, и другие сидели в пальто. По мнению коллектива, такая ситуация сложилась во всех учебных заведениях. В батареях вода прогревалась до 43 градусов при норме не менее 65.

«Вообще, в среднем температура на первом этаже, особенно в суровые морозные дни, достигает 12-13 градусов», - рассказала Ольга Станкевич, заместитель директора по воспитательной работе. Окна в школе были заклеены, но это не спасало здание, построенное по «южному проекту». Самый холодный этаж — первый, там были расположены кабинеты математики и труда. О второй обуви, обязательной для этой последней дисциплины, речи даже не шло.

«На уроках сидели — пришлось куртки брать. Потому что очень холодно, - говорили дети. - Еще я когда ходил в кабинет математики, то мальчики оттуда выходили с синими губами».

Впрочем, по словам педагогов, холод не становился причиной увеличения заболеваемости среди детей. Карантин по гриппу закончился, почти все уже вернулись в классы. Но гораздо больше от низкой температуры страдали учителя. «Конечно, это нам мешает. Особенно тем учителям, которые работают постоянно в холодных кабинетах», - сетовала заместитель директора.

«Если не работать по 10 часов подряд — то не холодно, - оптимистично заметил учитель труда Вячеслав Щедрин, кабинет которого как раз был холодным. - Работа греет! Периодически. Смотря какая работа».

Работа у педагогов и учеников известно какая — малоподвижная. Отогревались они на втором этаже — в кабинетах солнечной стороны. На следующий день должна была состояться всероссийская акция протеста. Там педагоги собирались выступить со многими требованиями. Среди них и финансирование школ, от которого в том числе зависело, будет ли тепло в кабинетах. Родители жаловались, что дети приходят домой замерзшие. Хотя к двум часам дня, когда съемочная группа закончила снимать сюжет, по школе в шубе ходила только сама журналистка.

Не только в школах, но и в большинстве петрозаводских квартир комнатная температура упала ниже положенных 18 градусов тепла. Причиной стала не только авария на газопроводе, по которому шел газ на ТЭЦ в столицу Карелии, но также и большая задолженность перед газовой компанией. Городская ТЭЦ не могла обеспечить нормальную температуру в домах. Авария на газопроводе Ухта-Торжок заставила газовиков резко сократить подачу голубого топлива в Петрозаводск. Несколько дней мы получали только 20% от необходимого количества газа. До этого столица Карелии получала 70% от лимита. Причиной стала задолженность города перед «Карелэнерго». А энергетики соответственно не могли рассчитаться за газ. Для того, чтобы получать его сполна, город должен был до 25 марта проплатить 15 миллионов.

На заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям искали деньги. Ведь хотя авария на газопроводе была уже ликвидирована, санкции в отношении города никто отменять не собирался. «Сейчас мы получили телефонограмму, что это сокращение газа на 80% снижено, однако устанавливается сокращение подачи газа на 30% от суточного лимита. То есть это сокращение на 30% было введено уже до этой аварии», - заявил Дмитрий Астраханцев, начальник департамента ЖКХ администрации города. Пока на петрозаводской ТЭЦ, чтобы вообще не опустить температуру в городе, котлы подтапливали мазутом. Городское руководство уверяло, что мазута в городе достаточно: «Мазут есть, и на эти все пиковые ситуации — на морозные дни, на понижение температуры должно хватить. Если необходимо, будем подтапливать мазутом».

Однако на заседании штаба энергетики говорили мэру, что мазута в городе осталось 3,5 тысячи тонн. Это на 4 дня работы в таком режиме. Получается, что Петрозаводск вплотную подобрался к своим аварийным запасам. В связи с этим Андрей Демин интересовался, как долго еще продержатся морозы. А получив ответ, что неделю, не обрадовался. В большинстве городских квартир температура держалась ниже положенных 18 градусов тепла. Мерзли люди на работе, а дети — в школах. Но главной коммунальщик города Дмитрий Астраханцев смотрел в будущее с оптимизмом и обещал, что хуже не будет: «Температура в домах снижаться не будет. И мы тут предпримем все меры для того, чтобы выйти из создавшейся ситуации, и то, что запланировал город для оплаты «Карелэнерго» к февралю — мы в марте обязательства свои выполним».

Таким было 27 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото zhiznraiona.ru)