В Карелии сегодня празднуют Петров день

12 июля в музее истории первого российского курорта «Марциальные воды» проходит традиционный ежегодный праздник Петров день. Рано утром прошла литургия в честь святых апостолов Петра и Павла в храме иконы Божьей матери «Живоносный источник».

В 11:00 в церкви апостола Петра будет совершен молебен перед главной храмовой иконой апостола Петра. В полдень будет организована бесплатная экскурсия, которая познакомит посетителей с историей Церкви апостола Петра, единственным сохранившемся в Карелии архитектурным памятником петровской эпохи.

В 14:30 начнется праздничная торжественная программа у санатория «Марциальные Воды».

Все желающие смогут проверить свои знания по истории Марциальных вод и Карелии в викторине, которая будет проходить в Домике смотрителя курорта, а победители получат памятные призы. © «Петрозаводск говорит»