В Петрозаводске в четверг существенных осадков не ожидается

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 29 октября.
По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит +5...+10°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит +7...+9°С. Атмосферное давление будет падать.
По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +9 °С,
в Кеми +9 °С,
в Кондопоге +9 °С,
в Медвежьегорске +9 °С,
в Олонце +9 °С,
в Пудоже +8 °С,
в Сегеже +7 °С,
в Сортавале +9 °С,
в Суоярви +7 °С.