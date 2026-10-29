В Петрозаводске в четверг существенных осадков не ожидается

До плюс 10 тепла прогнозируют синоптики в Карелии 29 октября

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 29 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит +5...+10°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха днём составит +7...+9°С. Атмосферное давление будет падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +9 °С,

в Кеми +9 °С,

в Кондопоге +9 °С,

в Медвежьегорске +9 °С,

в Олонце +9 °С,

в Пудоже +8 °С,

в Сегеже +7 °С,

в Сортавале +9 °С,

в Суоярви +7 °С.