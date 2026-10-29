Футболисты из Карелии поборются за чемпионский титул

Крупные соревнования соберут в Сочи более 100 команд по мини-футболу

фото «Петрозаводск говорит»

Две команды из Карелии поборются за титул чемпиона по мини-футболу. Крупный турнир с участием 136 мужских и женских команд пройдет в Сочи в ноябре.

Победитель регионального этапа, петрозаводская команда «Триумф», сыграет в формате 8х8, в женском чемпионате в формате 7х7 будет участвовать Спортивная школа № 7 из Петрозаводска.

Чемпионат России по мини-футболу – одно из масштабных соревнований Российского футбольного союза по количеству и географии участников. В формате 8х8 сыграют 112 мужских команд из 80 регионов, в формате 7х7 – 24 женские команды из 18 регионов. Одновременно на турнире будут присутствовать более трех тысяч футболистов.

7 ноября пройдет гала-матч с участием известных российских футболистов и организаторов турнира против сборной лучших игроков чемпионата.