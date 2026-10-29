У жительницы Петрозаводска не заладилось с покупкой ковриков

Мошенник «продал» петрозаводчанке автомобильные коврики

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27-летняя жительница Петрозаводска совершила неудачную покупку через интернет. Женщина увидела в сети объявление о продаже автомобильных ковриков и связалась с «менеджером», который убедил сделать предоплату за товар несколькими платежами, каждый — в сумме семь тысяч рублей. Потерпевшая перевела 42 тысячи рублей.

«Продавец» оказался жадным и попытался выманить у петрозаводчанки еще деньги, но его аргументы показались женщине неубедительными, и она поняла, что имеет дело с мошенником, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, уточнили в МВД по РК.