Радиоактивный выброс случился после пожара на ядерном объекте

Пожар на стратегическом объекте вспыхнул в Южной Каролине в США

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В США произошел пожар в лаборатории при ядерном комплексе Саванна-Ривер в штате Южная Каролина. В результате происшествия был зафиксирован выброс радиоактивных веществ, сообщает издание WRDW.

По данным источника, пожар на стратегическом объекте начался вечером 28 октября по местному времени. Въезд на территорию комплекса закрыли, сотрудников эвакуировали в укрытия. Произошел выброс радиоактивных веществ. Пожар удалось оперативно потушить, и в пресс-службе комплекса уточнили, что загрязнений за пределами Саванна-Ривер нет.

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