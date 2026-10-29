Мошенники стали богаче на 1,2 млн рублей благодаря жительнице Карелии

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя местная жительница и сообщила, что лишилась почти 1,3 млн рублей при попытке купить автомобиль.
По данным МВД по РК, женщина нашла в одном из мессенджеров объявление о продаже иномарки и связалась с продавцом. Обсудив все детали сделки, она перевела деньги на счета двух физических лиц.
После получения оплаты «владелец» автомобиля перестал отвечать на сообщения, а машину петрозаводчанка так и не получила.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.