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29 октября 2026
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Происшествия

Мошенники стали богаче на 1,2 млн рублей благодаря жительнице Карелии

Петрозаводчанка неудачно купила автомобиль через интернет
женщина плачет
Фото создано с помощью Алиса AI

В полицию Петрозаводска обратилась 37-летняя местная жительница и сообщила, что лишилась почти 1,3 млн рублей при попытке купить автомобиль.

По данным МВД по РК, женщина нашла в одном из мессенджеров объявление о продаже иномарки и связалась с продавцом. Обсудив все детали сделки, она перевела деньги на счета двух физических лиц.

После получения оплаты «владелец» автомобиля перестал отвечать на сообщения, а машину петрозаводчанка так и не получила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Отдавшая мошенникам почти 9 млн рублей петрозаводчанка умерла

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