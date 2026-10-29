В Карелии закрыли часть детского сада из-за протекающей кровли

Пока чиновники ищут деньги на ремонт дырявой крыши - 70 детей в опасности

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Серьезные нарушения в детском саду на севере Карелии. Жалобы родителей на отваливающуюся штукатурку и протекающую крышу подтвердились. Прокуратура Беломорского округа завершила проверку в дошкольном учреждении «Родничок», сообщили в Народном фронте Карелии. Учреждение в Беломорске посещает около 70 малышей.

В садике нарушаются санитарные требования и пожарная безопасность. Водосток находится в ненадлежащем состоянии, из-за этого на крыше застаивается вода. Над музыкальным залом – трещины, вода проникает под кровельное покрытие.

Народный фронт озвучил причины столь плачевного состояния - отсутствие надлежащего обслуживания водосливной системы и недостаточный контроль со стороны руководства «Родничка». Заведующей внесено представление, оно находится на рассмотрении.

Беломорские чиновники сообщили, музыкальный зал в садике закрыт, занятия перенесли в группы. Необходимые ремонтные работы определены, но сам ремонт зависит от денежного вопроса – будут ли выделены средства из бюджета.

Народный фронт держит вопрос на контроле, так как дети должны находиться в безопасных условиях.