СОБР скрутил жителя Карелии за лайк и репост в соцсети

45-летнего мужчину из Суоярви обвиняют в реабилитации нацизма

Фото и видео МВД по РК

В среду, 21 октября, в Суоярви сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

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По данным ведомства, 45-летний мужчина нашел в соцсети видеозапись, в которой отрицались исторические факты о преступлениях нацистской Германии. Он сделал репост этой записи на личной странице.

«При этом мужчина, преследуя цель реабилитации нацизма, публично выразил свое одобрительное отношение к видеоролику, поставив лайк»,

- говорится в сообщении МВД.

Информация оказалась доступна для просмотра широкому кругу пользователей, поскольку страница мужчины была открытой.

В отношении жителя Карелии было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Он дал признательные показания. Фигурант находится под подпиской о невыезде.