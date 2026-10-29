Мужчина из Липецкой области оставил карельскую больницу без кислорода

В Кемском округе вынесен приговор по делу о мошенничестве в отношении местной больницы

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48-летний гастролер из Липецкой области обокрал Кемскую больницу и уехал в строгий режим. В суде раскрыли дерзкую схему обмана.

В апреле 2025 года мужчина вместе с приятелем, находясь на территории Липецкой области, ввел работников Кемской ЦРБ в заблуждение и похитил у больницы кислородные баллоны с медицинским газом. Мужчина организовал передачу баллонов в пункт приема металла. Участниками преступной схемы стали лица, не осведомленные об истинных намерениях фигурантов, подчеркнули в прокуратуре. Мужчина ввел и работника пункта металлолома в заблуждение.

В результате преступных действий больнице в Карелии, владельцам баллонов и приемщику металла причинен ущерб в общей сумме свыше 500 тысяч рублей. Более 470 тысяч были возмещены потерпевшим в ходе предварительного расследования.

Суд приговорил мошенника к двум с половиной годам колонии строгого режима.