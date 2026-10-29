Стала известна программа празднования Дня народного единства

Крестный ход, митинг-концерт и большой хоровод на площади Кирова: Петрозаводск готовится к 4 ноября

фото «Петрозаводск говорит»

Карелия присоединится к празднованию Дня народного единства (0+). 4 ноября в Петрозаводске состоится крестный ход, Божественная литургия, митинг-концерт.

Праздничную программу откроет Божественная литургия в Кафедральном Александро-Невском соборе, она состоится в 9:00.

В 11:00 начнется крестный ход. Православные верующие пройдут шествием от кафедрального собора до площади Кирова. В шествии примут участие представители духовенства Карельской митрополии, военнослужащие, участники специальной военной операции, религиозных организаций разных конфессий, национальных общественных объединений, а также жители и гости города. В прошлом году крестный ход собрал порядка трех тысяч участников.

Завершится крестный ход в 12 часов праздничным молебном на площади Кирова, после чего здесь состоится митинг-концерт. На сцене выступят солисты Музыкального театра Карелии – заслуженная артистка республики Карелия Евгения Гудкова, Заслуженный артист республики Павел Назаров, Павел Алдаков, вокальная студия «Соло».

На площади развернется народное гуляние в рамках осеннего фестиваля «Марьяне». В 12:45 состоится церемония награждения победителей фотоконкурса «Дары карельского леса», после которой все объединятся в большой всенародный хоровод – это традиционная всеобщая крууга c участием фольклорного театра «Горница».

В рамках фестиваля выступят солисты и творческие коллективы города, а в 13:30 награды получат победители творческого конкурса «Вязаная осень», лучшие экспонаты которого будут представлены на выставке в одном из открытых шатров на площади.

На площади выступит ансамбль русской песни «Катюша». Прозвучат лирические и веселые песни из богатого репертуара ансамбля. А в завершении программы состоится розыгрыш призов.

С 12:00 до 14:00 на площади развернется ярмарка сувениров и изделий мастеров декоративно-прикладного и ремесленного творчества, можно будет посетить резиденцию красавицы Марьяне и сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых, принять участие в мастер-классах.

День народного единства связан с историческими событиями 1612 года. Народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Московский Кремль от польских интервентов. Подвиг Минина и Пожарского стал символом восстановления государственности. В честь народных ополченцев прошел крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во всех районах Карелии.