Петрозаводские депутаты вместе с народом перестали пить. Воду!

В Петрозаводске начиная с конца декабря ровно 20 лет назад из кранов лилась сильно грязная вода. Депутаты Петросовета на комиссии по городскому хозяйству даже поспорили с главой «Водоканала» — можно ли ее пить.

В ходе дискуссии стороны к общему мнению не пришли. Валерий Момотов был уверен, что ситуация поправима. Депутаты были убеждены в обратном и воду пить отказывались. Ежедневно на родниках и колодцах Петрозаводска выстраивались длинные очереди. Создавалось впечатление, что в одночасье в кранах всего города пропала вода. Чистая вода, действительно, пропала. Это подтвердили не только простые петрозаводчане, но и депутаты, с которых потребители воды ее и требовали. Народ охотно рассказывал о бедах:

-Вы всегда воду из родника берете? Почему?

-Для питья берем, на чай. Из крана не пьем, она грязная.

-Тяжело носить домой воду?

-Беру два бидона, так ничего, с передышками. Я тут недалеко живу, на Балтийской.

Не желали замечать очереди на родниках только сотрудники муниципального предприятия «Водоканал». Его тогдашний руководитель Валерий Момотов на комиссии по городскому хозяйству заявил, что такая ситуация повторяется ежегодно. Ничего, мол, страшного в ней нет, пить такую воду можно, предварительно прокипятив, а не соответствует она нормам только по двум показателям: по цветности и окисляемости. Причем, по мнению Валерия Александровича, руководство «Водоканала» тут не при чем. Вода цветет и пахнет по причине зимы. Лед закрыл Петрозаводскую Губу, течения нет, справиться с цветностью очистные сооружения города не могут. И дескать, нечего тут воду мутить: «Конечно, надо строить вторую ступень очистки. Это сегодня необходимо. Причем, эта необходимость не сегодняшняя, с 1974 года мы о ней говорим, о второй ступени очистки. Но нет средств».

Депутаты сделали вид, что удивились: ситуация повторяется из года в год, а решать ее никто не спешит. Вспомнили о программе «Чистая вода». По словам Валерия Момотова, по этой программе его предприятию не выделили ни копейки. Строительство второй ступени водоочистки обошлось бы Всемирному Банку, у которого собирались взять кредит, в шесть с половиной миллионов долларов. Расставаться с такими деньгами Банк не торопился. Без них начальники «Водоканала» что-либо менять не собирались — ни ледокол в озеро запускать, ни водочкачки бесплатные устраивать, ни тарифы снижать. Народ на родниках возмущался тем, что живем мы в краю тысячи озер, а пьем болотную жижу, которая дорого стоит. Депутаты предложили сделать перерасчет, но «Водоканал» считал, что раз вода в краны поступает, значит, на это затрачивается труд, а он должен быть оплачен. Несмотря на это заявление депутаты на комиссии вынесли вердикт — городской администрации и «Водоканалу» решить вопрос с компенсацией жителям за несоблюдение нормативов по воде, создать комиссию по строительству нового водозабора. Питали надежды, что новый будет чище. И обратиться с просьбой в правительство республики, чтобы поторопили Всемирный Банк с кредитами. Пока возмущение народное не пошло через край вместе с тем, что течет из кранов.

В том случае, если руководство города не найдет денег на выплату дворникам, Петрозаводск рискует превратиться в огромный сугроб — об этом заговорили в городе не просто так зимой 2001 года. Проблем у тех, кто отвечал за уборку города, было выше крыши, о чем они и собрались посудачить. Спокойное течение собрания дворников ЖЭУ №4 было нарушено приездом съемочной группы телекомпании «Ника». Прибыли они по приглашению работников младшего звена. Появление телекамеры не вызвало восторга у руководства ЖЭУ. Но после непродолжительной дискуссии о правах журналистов им удалось отстоять возможность послушать, чем возмущен народ.

Большая часть претензий работников метлы и лопаты относилась не к их непосредственным начальникам, а к руководителям городских коммунальных служб. Люди были возмущены тем, что приглашенные представители мэрии вообще не явились к ним на собрание. А ведь от городского руководства зависело, насколько регулярно получают свою зарплату петрозаводские дворники. А пока они, как и другие их коллеги, работавшие в коммунальных службах Петрозаводска, получали заработанное отнюдь не регулярно.

К середине января дворникам заплатили лишь аванс за октябрь: «Августовскую зарплату выплачивали три месяца! В сентябре дали 200 рублей, в октябре 200 и в ноябре 200». Так что неудовольствие дворников понять можно. Несложно догадаться, почему их в Петрозаводске было гораздо меньше, чем требовалось. Сложнее понять — почему при зарплате в 600 рублей в месяц, которую еще и задерживали, они продолжали регулярно чистить, мести и посыпать песком свои участки.

Правда, если городские чиновники в обозримом будущем не найдут денег не удовлетворение справедливых требований трудящихся, то терпению дворников может прийти конец. «27 числа 53 дня идет до начала забастовочного процесса. Так по законодательству. Нам не только зарплату не выдают. Извините, нам не выдают по коллективному договору спецодежду, спецобувь, мыло, молоко, рукавицы, метла. Ничего!», - заявил Александр Пустошкин, председатель профкома ЖЭУ №4. Было бы неплохо, если бы деньги для дворников все таки нашлись. В противном случае Петрозаводск мог превратиться в подобие Антарктиды.

Таким было 21 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото riabir.ru)