Либо черный хлеб, либо белые тапочки — как карелам выжить на пенсию?

Всегда любопытно узнавать, что было с нами десятилетия назад. Для этого мы и ведем эту рубрику, чтобы вам было что сравнить, чему подивиться. Вот, например, 1 ноября 2000 года, ровно 20 лет назад, увеличился размер пенсий. За тот год это было уже третье повышение! И наконец-то после увеличение на 8% с 1 ноября ее размер превысил уровень прожиточного минимума. К таким цифрам пришли впервые с 1998 года. Для сравнения: после обвала рубля (дефолт в августе 1998 года) размер пенсии составлял только 65% от величины прожиточного минимума.

«Сегодня максимальная пенсия для работающих пенсионеров составила 749 рублей 04 копейки, она была 651 рубль 34 копейки. И по индивидуальному коэффициенту сегодня пенсия 1112 рублей по РК, максимальная — 1244 рубля», - отчитался Николай Черненко, министр социальной защиты РК. Вот так вот жили наши старики тогда! При этом надо помнить, что между максимальной и минимальной пенсией учитываются такие вещи, как стаж и величина заработка пенсионера. Поэтому вышеназванные цифры являются лишь максимальной и минимальной границей пенсионной выплаты. Сама же пенсия — начисление индивидуальное.

В те годы в Карелии было более 216 тысяч пенсионеров. По сравнению с 1999 годом их число в 2000 году возросло на полторы тысячи человек. В общем объеме только увеличение пенсий после повышения, по сравнению с октябрем, составило 30 миллионов рублей. Но цифры теряли свои масштабы, когда речь заходила о каждой отдельно взятой пенсии.

«У нас коллега на работе, он первого числа получил на 53 рубля больше, чем в прошлом месяце. И он доволен, рад, - засмеялся человек на улице, когда журналисты опрашивали петрозаводчан насчет того, что они думают о повышении пенсий. - Я не считаю, что это нормально. Должно быть увеличение — так увеличение! А 50 рублей — это три буханки хлеба».

С ним согласились все опрошенные. И хотя рост размера пенсий впервые после 1 ноября опередил рост цен, это все же была формальность. У российского пенсионера был богатый выбор покупок на свои гроши: либо черный хлеб — либо белые тапочки.

Помогали нашей стране в 90-е годы мировые державы. Например, Всемирный банк не обходил своим вниманием нашу республику. Представители этого серьезного ведомства в который раз встретились с членами карельского правительства. Представитель Мирового банка Развития господин Хомонен не первый раз в Карелии. По его признанию, за время пребывания в нашей развивающейся стране у него уже успели здесь появиться друзья и даже родственники. Тот визит — исторический. Цель его — получение от правительства Карелии гарантий возврата кредита, выделенного Петрозаводскому «Водоканалу» для реконструкции канализационных сооружений. Петрозаводск стал одним из 14 городов России, где на деньги Мирового банка планировали переоборудовать водопроводные сети. Российские и зарубежные партнеры были готовы начать работу по воплощению проекта в жизнь. И чем быстрее это произойдет, тем по обоюдному согласию — лучше.

«Наша задача сегодня — как можно быстрее подписать все эти гарантийные обязательства с правительством Республики Карелия. Если мы успеем за эти два месяца подготовить документы, то есть шанс уже в январе уже получать деньги и заниматься уже непосредственно реконструкцией очистных сооружений», - сообщил Валерий Момотов, директор МП «Водоканал». Проект был рассчитан на два года. На первом этапе должна проводиться реконструкция очистных сооружений. Затем — канализационных. И на завершающей стадии — насосных станций. Стоимость работ около 10 миллионов долларов. Согласно разработанной документации вложения окупятся уже через несколько лет. А жители столицы Карелии получат то, что им так долго обещали. И чего они ждали гораздо дольше положенного в поговорке времени: «Не только качественную воду, но и достаточное ее количество», - подытожил директор «Водоканала».

Регулярным российским войскам в 2000 году исполнилось 450 лет. Краеведческий музей (ныне Национальный) совместно с клубом любителей военной истории «Стягъ» приурочили к этой дате открытие выставки «Русской армии посвящается...»

В России много памятных дат. Одни исследователи считают днем рождения армии 25 июня 1700 года, когда Петр Первый создал первые пехотные полки. Другие — 1 октября 1550 года — День, когда царь Иван Грозный подписал указ об учреждении в Московском государстве стрелецкого войска. В Краеведческом музее открылась выставка, приуроченная к этой дате. И открыл ее оркестр Петрозаводского гарнизона. Экспозицию подготовили совместными усилиями любителей военной истории клуба «Стягъ» и сотрудников музея. На выставке «Русской армии посвящается...» была представлена амуниция, военная форма и оружие разных эпох от средневековья до наших дней.

«Эти экспонаты, эти мундиры, доспехи, макеты оружия побывали не на одном российском, городском и даже зарубежном фестивале. Это дело рук любителей ожившей военной истории»,- рассказывал Сергей Лапшов, заместитель председателя клуба (он частенько выступал в роли Петра Первого на городских праздниках). Плоды рук реконструкторов в сочетании с редкими образцами из фондом музея интересны любому, кто стремился узнать, как воевали, как были одеты и вооружены солдаты русской армии. Были тут и пищали 17 века, и русский «Smith & Wesson» 1880 года выпуска, и кавказская шашка 20-го века. Каждый экспонат оригинален и по-своему любопытен. А у организаторов выставки были свои любимые костюмы: «есть у меня здесь свой комплект офицера Преображенского полка Петровской эпохи. Я смотрю на него и вижу, что этот человек и фигурой лучше меня вышел, и благородными чертами лица. Это смотрится гораздо лучше, чем на мне!», - пошутил Сергей Лапшов. Эта выставка — не первый совместный опыт музея и клуба.

Таким было 9 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото obozrenie-chita.ru)