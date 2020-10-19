Бюджет Петрозаводска не досчитался 2,5 миллионов рублей из-за крыс

Городской Дезцентр ровно 20 лет назад наконец-то взялся за широкомасштабную акцию по уничтожению грызунов. Это стало возможным благодаря тому, что городские власти погасили долги ЖЭУ перед этим предприятием. Ситуация с грызунами в городе особенно обострилась летом 2000 года. Несколько раз выносили этот вопрос даже на планерках в правительстве. Больше всех пострадал район Ключевой. Как уверяли в Дезцентре, это были не их проблемы. Это были проблемы города. Основными плательщиками Дезцентра были ЖЭУ.

«ЖЭУ фактически погасить долги не могли, потому что они являются, как они сами выражаются, банкротами», - заявил Игорь Голубов, директор Дезцентра, той самой организации, которая по цепочки и сама стала должна государству большую сумму. Борцы с грызунами денег из бюджетов не получали. Предприятие это было хозрасчетное, все затраты погашались клиентами ЖЭУ. Последние задолжали так, что общий долг Дезцентра в бюджет составил два с половиной миллиона рублей. 147 тысяч городская власть все же изыскала. Это частично компенсировало задолженность ЖЭУ. Дезинфекторы погасили некоторые долги и тут же закупили препараты: «Мы используем самые современные препараты. Сейчас это позволило нам их закупить, эффективно действующие. То есть у нас есть полный набор». Стоили они дорого — от 90 до 340 рублей за килограмм. Всего покупка ядов обошлась в 80 тысяч. Были полностью обработаны районы Ключевая и Октябрьский. Шли работы на Перевалке и Кукковке. Разумеется, большой перерыв в санитарной обработке обернулся большими затратами. Так как сплошная дератизация обходится дороже, чем регулярная плановая.

Бытовые проблемы изматывали горожан в те годы. Из-за того, что отключили холодную воду в училище культуры, там отменили занятия. Водоснабжения студенты лишились по причине долгов «Водоканалу». 101 тысяча рублей — такова сумма задолженности, которую не погасило министерство культуры. 260 студентов были освобождены от занятий в училище. Вынужденные каникулы были вызваны долгами учебных учреждений и министерства культуры перед коммунальщиками. Все эти культурные долги стали огорчать руководство «Водоканала» до невозможности. В таких случаях они всегда поступали резко, не взирая на обстоятельства.

«В связи с тем, что в течение какого-то периода не погашена задолженность за воду, «Водоканал» принял решение отключить нам водоснабжение», - сообщила Раиса Антипова, заместитель директора по АХЧ. В начале октября училище получило уведомление о грозящем отключении. Второй раз «Водоканал» предупреждать не стал. Воду отключили, дирекция отменила занятия. Не действовали санузлы и столовая. Долги должно было погасить хозяйственное объединение Минкульта, так как у училища культуры был заключен договор с «Водоканалом», и он гласил, что все коммунальные платежи на все свои учебные заведения и прочие объекты проводит хозуправление. Минкульт кивнул на Минфин — дескать, нам денег не дали вовремя.

В итоге культура буквально питалась благими намерениями добрых граждан, которые жили с училищем по соседству и делились с оставшимся персоналом водичкой из-под крана. Перспективы на 2001 учебный год были следующие: «Обещает «Водоканал», что будут отключены от водоснабжения все учебные заведения министерства культуры, если не будет оплаты». Воду также отключили в Краеведческом музее. На очереди была Национальная библиотека. Водоканал обещал подключить воду сразу после хотя бы частичного погашения долгов. На вопросы о деньгах Минкульт отвечал уклончиво. В самом Минкульте вода была.

А в это время такая необходимая кому-то вода утекала безвозвратно и безвозмездно. В районе набережной Варкауса в результате аварии на водопроводных сетей произошло повреждение дорожного покрытия. Недостаток финансирования коммунальных служб даже сказался на росте ДТП. Авария произошла на сетях водопровода еще 8 октября. Прорвало трубу большого диаметра, что привело к размывке грунта и провалу асфальто-бетонного покрытия. Инспектор дорожного надзора МВД РК Дмитрий Антонов пояснил: «Большой пролом покрытия произошел, образовалась большая яма глубиной около двух метров». И это прямо на проезжей части набережной. Никто не пострадал, как говорили инспекторы, лишь по счастливой случайности.

Хотя оперативность ГИБДД и ГорДЭУ в этом случае тоже преуменьшать нельзя. Аварию устранили, яму засыпали, место пролома огородили знаками. Это все, что на тот момент можно было сделать, так как ни битума, ни денег на него у ГорДЭУ не было. Коммуникации в городе уже 20 лет назад были не в лучшем состоянии. Поэтому хоть и случались аварии такого рода редко, зато метко. Не исключено, что ближе к зиме капризные коммуникации будут приводить к авариям, в том числе и к дорожным, гораздо чаще. Особые проблемы инспекторы предвидели в первые дни зимы.

Таким было 19 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото на главной realnoevremya.ru)