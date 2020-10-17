Телефонный террорист «бомбой» даже не сумел сорвать уроки в школе

Сотрудники милиции ровно 20 лет назад выезжали в школу №13, чтобы обезвредить бомбу, о которой сообщил неизвестный «доброжелатель». Через час выяснилось, что звонок в дежурную часть был ложный. Педколлективу ничего не оставалось, как расценить все происходящее, как учебную тревогу. Звонок на пульт дежурного УВД поступил сразу после полудня. Детский голос сообщил, что в школе заложена бомба. Сотрудники Зарецкого ГОВД, ППС, инспекции по делам несовершеннолетних и кинологи с собаками моментально выехали на место происшествия. Шестой урок у первой смены уже подходил к концу, когда три дежурных звонка заставили детей и учителей повыскакивать из классов и побросав вещи искать спасения на улице. Дети признались, что у них подобное уже было.

После того раза родители подарили школе телефон с определителем номера. Поэтому злоумышленник не стал звонить директору, выбрав «наименьшее зло» — милицию. Ее представители обещали, что все равно узнают, кто это сделал. В те времена раскрываемость телефонного терроризма была 80%. Уроки в школе сорваны не были: первая смена уже закончила учебу, а вторая чуть подольше погуляла перед уроком. Учителя и директор стоически решили расценивать инцидент как учебную тревогу и не прерывать учебный процесс.

159-ый авиационный гвардейский истребительный полк вернулся на родной аэродром. Пока в гарнизоне Бесовец шел ремонт взлетно-посадочной полосы, наши летчики выполняли различные задачи за пределами Карелии. Посадка истребителя — красивое зрелище. Когда мощная машина касается земли — дух захватывает. Но это, наверно, только у человека, далекого от авиации. Для пилотов это дело привычное. Конечно, где-то подсчитано, сколько полетов совершили наши летчики за время своего отсутствия на месте постоянной дислокации. Но возвращение в родные края — это всегда событие особенное. Командир полка Андрей Макаревич заявил: «Полк выполнял задачи в основном на аэродроме Лодейное поле. А также в Заполярье на аэродроме Нарьян-Мар. Ну и другие задачи в Северо-Западном регионе. Сегодня мы возвращаемся на основную нашу базу». Где бы не служили петрозаводские истребители, отзывы о них были всегда самые лестные. И видимо, именно поэтому настроение у них по возвращении было отличное. Свой высокий класс они подтвердили.

«Со своими задачами полк справился успешно, везде были выставлены высокие оценки. Думаю, что и с задачей несения боевого дежурства на основной точке мы успешно справимся», - сообщил Макаревич. Нашим летчикам, расквартированным в Бесовце, жилось так же тяжело, как и всей российской армии. Командир полка был уверен: в армии главное — сохранить людей. Беда будет, если уйдут классные профессионалы.

«Первым делом надо обеспечить этих людей, которые, действительно, работают пока что на одном энтузиазме. Обеспечить их семьи. Тогда уже можно дальше переходить к проблемам взлетно-посадочных полос и прочего. У нас с этим, кстати, вопрос решен. Полоса открыта практически на 90%, реконструирована. Часть реконструкции, которую не успели сделать в этом году, будет доделана в следующем», - сказал командир полка летчиков-истребителей.

К прилету самолетов домой взлетно-посадочную полосу привели в порядок. Этому истребители были рады. В той ситуации новой техники им было не дождаться — слишком мало денег на это выделяли. Но службу нести надо — российские солдаты верны присяге. Не их вина, что государство не могло их любить сильнее.

С 1 октября ввели новую систему работы автовокзала, у которого осенью 2000 года были большие проблемы. Все граждане, независимо от того, платили они за билет или были льготниками, становились в очередь в кассу, чтобы отметить свой проезд на пригородном рейсе. Это давало возможность точно посчитать, сколько нужно выделять средств на оплату льготников, в которых-то и была вся загвоздка. Петрозаводский автовокзал перестал получать дотации на льготников из городского бюджета еще в феврале 2000 года. Проще говоря: городская власть отреклась от своих жителей.

«Они перестали выполнять свои обязательства по договору — мы так это расцениваем, - заявил директор автовокзала Анатолий Терентьев. - и вообще по пригородному сообщению у них позиция: городские перевозки наши, пригородные — пусть правительство занимается».

С такой позицией Анатолий Иванович согласится не мог. Потому что на его рейсах катались и коренные петрозаводчане. Теперь за них были вынуждены нести ответственность администрации Пряжинского, Прионежского районов и Вепсской волости, которые взялись дотировать перевозки льготников из своих бюджетов.

«По идее, чьи люди ездят — та мэрия и должна платить. То есть если дачники ездят, мы их фиксируем и должны были бы выставить счет петрозаводской мэрии. Но так как она отошла от этой схемы, то теперь за дачников Петрозаводска должна беспокоиться Прионежская мэрия», - удивлялся директор вокзала. Мало того — за 9 месяцев, которые игнорировала петрозаводская администрация, автовокзал понес убытки порядка миллиона рублей.

Вообще, оплата расходов на транспорт всегда шла нервно: находились более важные проблемы, на которые уходили целенаправленные отписанные по статьям бюджета финансы: «Они получили всю сумму чохом, и начинали смотреть — куда им деньги нужны в первую очередь: на медицину, на образование, еще на что-то. На транспорт, как правило, сумма значительно урезалась. А из урезанной суммы реально поступало еще меньше».

Теперь всех льготников учитывали, чтобы наконец подсчитать точно сумму на их нужды. Все пассажиры обязаны были регистрироваться, что занимало много времени, создавало ненужные очереди. В часы пик обещали открыть еще одну кассу. Но директор эту проблему хотел бы решить по-другому: «Правильное решение только одно у этой проблемы — чтобы отменить льготы и увеличить людям пению». В общем-то, именно эту идею в конце концов и реализовали власти на федеральном уровне по всей России, устроив «монетизацию льгот» в 2005 году.

Таким было 17 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото на главной вести35.рф)